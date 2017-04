Publikum pep da Ivanka Trump forsvarte farens kvinnesyn

Saken oppdateres.

Reaksjonen fra deler av publikum kom da Trump tirsdag beskrev faren som en sterk forkjemper for familier. Både latter og piping kunne høres i salen, ifølge flere medier.

I tillegg til Donald Trumps datter og Merkel var Christine Lagarde, lederen for Det internasjonale pengefondet (IMF), på scenen. Canadas utenriksminister Chrystia Freeland og Nederlands dronning Maxima deltok også på konferansen.

Ivanka Trump, som nå fungerer som ubetalt rådgiver for sin far og har fått eget kontor i Det hvite hus, ble invitert til konferansen av Merkel da den tyske statsministeren besøkte USA i midten av mars.

Det var på forhånd varslet demonstrasjoner mot Ivanka Trump siden faren har trukket støtten til en rekke FN-prosjekter for kvinner fordi de også innebærer at kvinner får hjelp til abort.

I valgkampen i fjor fikk Donald Trump sterk kritikk etter offentliggjøringen av et videoopptak hvor han fortalte om hvordan han har tatt kvinner i skrittet for å legge an på dem. Under konferansen i Berlin ville Ivanka Trump likevel ikke være med på at faren fortjener kritikk.

At han har ansatt tusenvis av kvinner gjennom flere tiår, viser at han skjønner at kvinner har stort potensial, mener Trump.