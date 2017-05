Kongressen stemmer over opphevelse av Obamacare

Saken oppdateres.

Avstemningen i Kongressen skal finne sted torsdag. Sist gang forslaget fra det republikanske partiet ble lagt fram, i mars, ble de tvunget til å trekke det på kort varsel fordi det ble klart at det ikke ville få flertall. Nå skal det altså likevel legges fram.

Pressen spurte republikanske Kevin McCarthy onsdag kveld om det er sikret tilstrekkelig stemmer til å droppe Obamacare, hvorpå han svarte «ja», kort og greit. De siste dagene har det pågått en intens innsats for å samle stemmer for forslaget.

Hvis forslaget går gjennom torsdag vil det være en massiv seier for president Donald Trump og leder for Representantenes hus, Paul Ryan. Den siste versjonen av forslaget åpner for at delstater kan droppe dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke. Moderate republikanere har tidligere motsatt seg dette, men siden forslaget nå skal opp til avstemning torsdag, tyder det på at flere av disse likevel vil stemme for