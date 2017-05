Frankrike sliper knivene etter presidentvalget

Elgeseter er mer enn et veikryss, Ole Wiig

Saken oppdateres.

Etter en turbulent valgkamp må Emmanuel Macron stålsette seg for mer uro. Frankrike kan gå en streikefylt høst i møte.

Blant dem som sliper knivene, er fagforbundet CGT.

– Med Macron som president blir det kamp, sier generalsekretær for CGT i forstaden St. Denis, Hamed Merakchi.

Macron har varslet at han vil liberalisere Frankrikes svært detaljerte arbeidslov ytterligere og kutte 120.000 stillinger i det offentlige.

– Dette vil vi slåss mot, sier Merakchi.

Kan blokkere samfunnet

Når den nye presidenten skal iverksette sin politikk, må han passe seg for å provosere fagbevegelsen, advarer Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO.

– Den trekker med seg studenter og gymnasiaster, fyller gatene og blokkerer det franske samfunnet i uke etter uke. Det har skjedd gang på gang, sier han.

– Jeg gruer meg til det som kommer. Det kommer til å bli ille, sier en kvinne i Paris til NTB.

Hun ønsker ikke navnet sitt på trykk, men forteller at streik gjerne fører til stans i kollektivtrafikken og manglende søppelhenting, noe som gjør hverdagen vanskelig for mange.

Fikk 66,1 prosent

Macron vant runde to i presidentvalget med 66,1 prosent av stemmene, mot 33,9 prosent for rivalen Marine Le Pen på ytre høyre fløy.

I seierstalen søndag kveld sa Macron at han hadde en «formidabel» oppgave foran seg. Skal han klare å regjere effektivt, må han sikre seg et solid grunnlag i valget til nasjonalforsamling i juni.

Det blir tungt for 39-åringen, som stilte som uavhengig kandidat.

– Men med en såpass klar seier vil han nok også få mye av den dynamikken som gang på gang har gjort at den som vinner presidentvalget, også får det som trengs i valget til nasjonalforsamling, sier Malnes.

Macrons håp er å kapre flertallet med bevegelsen «En Marche!» (På vei!), som skifter navn til «La République En Marche!» i anledning valget.

Fornyelse på ytre høyre

Navneskifte blir det også for Le Pens parti Nasjonal front. Hva det nye navnet blir, er ikke kjent, men ifølge Le Pen skal partiet forvandles til en «ny politisk kraft».

Målet er å favne bredere, forklarer partitoppene.

– Det handler om å åpne dørene for andre personligheter, sier fungerende partileder Steeve Briois til nyhetsbyrået AP.



Le Pen hevder kampen står mellom «patrioter og globilister», mens de tradisjonelle partiene har brakt seg selv i vanry. Hennes budskap er at Nasjonal front skal innta rollen som den viktigste opposisjonen mot Macron.

Gratuleres verden rundt

Et annet usikkerhetsmoment for Macron er de mange velgerne som verken stemte på ham eller Le Pen. Én av tre velgere stemte blankt eller ble hjemme.

Macron kan likevel glede seg over gratulasjoner fra hele verden etter seieren.

I verdenspressen omtales han i stor grad i rosende ordelag, selv om bekymringene er mange.

«Han overtar en dypt splittet nasjon, på mange måter som USA, Storbritannia og andre store demokratier, med mange folk som føler seg tilsidesatt av globalisering, økonomiske nedgangstider, et lite effektivt regjeringsapparat, arbeidsledighet, terrorisme og en immigrasjonsbølge», skriver The New York Times.

Seieren er ufullstendig, advarer Financial Times: «Hvis Macron skulle snuble, vil det være uklart hvilken løsning som trengs for å stanse Le Pen i 2022.»