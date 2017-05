Japanske medier: Representanter fra Nord-Korea og USA er ventet å holde samtaler i Norge

For Newton-Stian var det å spise egen avføring et høydepunkt i karrieren

For Newton-Stian var det å spise egen avføring et høydepunkt i karrieren

Saken oppdateres.

Ifølge en talsmann for Kinas utenriksdepartement håper Kina at samtalene skal bidra positivt på forholdet mellom USA og Nord-Korea.

Talsmann Shi Xiang hevder møtet er ventet å bli holdt i Norge, men det er uklart når det eventuelt skal være.

Også TV Asahi skriver om det angivelige møtet. Ifølge nettsiden skal tidligere ansatte i det amerikanske utenriksdepartementet møte nordkoreanske tjenestemenn i Oslo.

Utenriksdepartementet sier til NTB at de ikke vil kommentere spørsmål knyttet til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid.

Etter hva NRK erfarer arrangerer ikke norske myndigheter slike samtaler, men det er ikke utelukket at andre gjør det.

– Annerledes

Direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, sier til NTB at japanske medier har tatt kontakt med ham om saken mandag, men at det dessverre ikke er et sakskompleks han følger.

Harpviken trekker fram at pave Frans i slutten av april tok til orde for forhandlinger for å løse den spente situasjonen knyttet til Nord-Koreas atomvåpenambisjoner. Paven nevnte da Norge som en mulig mekler.

– Det er mange meklere i verden som har stilt seg til disposisjon. For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han kom inn på temaet han omtalte som «en verdenskrig i flere deler».

– Paven var ute med sin uttalelse for halvannen uke siden, og da må jeg innrømme at jeg tenkte at det er veldig annerledes enn de fredsprosessene Norge har profilert seg på tidligere. Norge har nesten utelukkende meklet i borgerkrigssituasjoner, sier Harpviken.

Posisjonering

PRIO-direktøren sier at han synes det er vanskelig å se hva Norge har som sikrer en god posisjon i denne sammenhengen, men at man aldri skal utelukke noe 100 prosent.

– Men et valg av Oslo og Norge er så lite opplagt at jeg ville vært overrasket om det stemmer, sier Harpviken.

VG skriver at ifølge deres opplysninger er Utenriksdepartementet kjent med opplysningene om at det kan være snakk om samtaler mellom nordkoreanere og amerikanere i Norge.

– Men VG har ikke klart å ta rede på hvilket nivå samtalene skal foregå på, og det skal ikke være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter, skriver avisa.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .