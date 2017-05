Texas-guvernør undertegner omstridt lov

Saken oppdateres.

Lovligheten i teksten i den nye Texas-loven ble prøvd i forrige uke og godkjent av lovmyndighetene i delstaten. Nå er loven signert av republikanske guvernør Greg Abbott, til stor motstand fra flere.

Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i. Motstandere har sverget å trekke loven inn for domstolene.

Politisjefene i alle de største politidistriktene og byene i Texas har vært imot loven, som innebærer at politiet kan spørre alle de snakker med om de er illegale innvandrere eller ikke, uansett hva utgangspunktet for situasjonen er. Det betyr at alt fra en pågripelse etter en kriminell handling eller en rutinemessig trafikkontroll kan medføre at illegale innvandrere pågripes og deporteres. Politiet plikter også å dele opplysningene med føderale myndigheter. Ansatte i politiet som ikke følger pålegget, risikerer i henhold til den nye loven straff.