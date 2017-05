To kamper i Bergen har gitt Bryne-backen to beinbrudd: - Neste år blir jeg hjemme

Over 70 land skal være rammet av et verdensomspennende dataangrep

Saken oppdateres.

I Storbritannia rammet angrepet sykehus og stiftelser over hele landet. Bilder som ble publisert på sosiale medier, viste skjermer der det kom opp meldinger med krav om en innbetaling på 300 dollar hvis brukeren ønsket å låse opp datamaskinen. I meldingen sto det også «Oops, dine filer er blitt kryptert.»

Utpressing

Pengene må betales innen 19. mai i nettvalutaen bitcoin, hvis ikke risikerer brukeren at alle filene på de infiserte datamaskinene forsvinner, ifølge meldingen.

Storbritannias statsminister Theresa May sier at angrepet mot britiske sykehus er en del av et større internasjonal dataangrep.

Bistand fra Europool

Det ble tidlig klart at også en rekke spanske virksomheter var utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry. Blant dem var den spanske teleoperatøren Telefonica.

Europol opplyser at Spania og Storbritannia har bedt dem bistå i etterforskningen av dataangrepene.