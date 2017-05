Kilder: Trump ba FBI legge ned Flynn-etterforskning

Saken oppdateres.

Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Flynn. Comey skrev notatet rett etter møtet i Det ovale kontor i februar, og der skal Trump ha sagt at Flynn ikke hadde gjort noe galt.

– Jeg håper du kan gi slipp på dette, sa presidenten til Comey, ifølge notatet.

– Han er en bra fyr. Jeg håper du kan gi slipp på dette, sa Trump igjen, hvorpå Comey skal ha svart:

– Jeg er enig i at han er en bra fyr.

Hvis korrekt, er dokumentasjonen på Trumps forespørsel det klareste beviset på at presidenten har forsøkt å gripe direkte inn overfor justisdepartementet og FBI-etterforskningen av forbindelser mellom Trumps medarbeidere og Russland, skriver New York Times.

Krever dokumenter fra FBI

Sent tirsdag kveld krever Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, at FBI overleverer "notater, referater, oppsummeringer og opptak" av samtaler mellom Trump og Comey innen 24. mai. Slike dokumenter, skriver Chaffetz, kommer til å føre til spørsmål om presidenten forsøkte å påvirke eller forhindre FBI.

Avsløringen kommer bare dager etter at Trump publiserte en kommentar på Twitter som har blitt oppfattet som om det gjøres hemmelige opptak mellom presidenten og besøkende i Det hvite hus. Comeys notat skal ifølge Washington Post være notater er "to sider langt og veldig detaljert".

– Ikke sånn samtalen var

En kilde tett på Comey sier detaljene fra notatet er riktige, mens Det hvite hus benekter påstanden. I en pressemelding skriver Det hvite hus at det "ikke er en sannferdig eller presis beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey".

– Presidenten har aldri bedt Comey eller andre avslutte utredningen, heter det i uttalelsen.

Notatet ble skrevet av Comey kort tid etter møtet, og en kilde nær Comey forteller at den tidligere FBI-direktøren var kjent for å dokumentere samtaler han trodde det kunne komme spørsmål om på et senere tidspunkt. Ifølge New York Times er notatet et av mange som Comey lagde for å dokumentere at presidenten utsatte ham for press i forbindelse med undersøkelsen av russisk innblanding i valget.

Kritikk fra begge sider

Både demokrater og republikanere reagerer på avsløringen. Senatoren John McCain sammenligner skandalene rundt Trump-administrasjonen med omfanget av Watergate-skandalen, ifølge en kilde, og Nancy Pelosi, leder for demokratene i Representantenes hus, sier Trump i verste fall har hindret rettsforfølgningen hvis han forsøkte å gripe inn i etterforskningen av Flynn.

Flynn er mistenkt for å ha tette bånd til Russland, og han feilinformerte om sine møter med russiske diplomater før valget. Han fikk sparken i februar, og Det hvite hus oppga at årsaken var at han løy for visepresident Mike Pence om kontakten med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Den siste saken kommer på et dårlig tidspunkt for Trump, som ble beskyldt for å forhindre FBI i etterforskningen av om Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland før valget i november, da han ga Comey, som ledet etterforskningen, sparken.