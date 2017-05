EU gir Facebook 1 milliard kroner i bot

Saken oppdateres.

– Dagens beslutning sender et klart signal til selskaper om at de må overholde alle aspekter ved EUs regler om fusjoner, inkludert plikten til å oppgi korrekt informasjon, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Hun ilegger nå Facebook en bot på 110 millioner euro for å ha feilinformert EU-kommisjonen om oppkjøpet av WhatsApp.

Saken dreier seg om sammenkobling av brukerprofilene på de to sosiale tjenestene. Da oppkjøpet ble kunngjort i 2014, hevdet Facebook at det ikke var mulig å etablere en pålitelig automatisert sammenkobling av brukerkontoene. To år senere skjedde det likevel. Da oppdaterte WhatsApp brukervilkårene, og brukerne ble varslet om at telefonnumrene deres ville kunne bli sammenkoblet med brukerkontoer på Facebook.

Kommisjonen konkluderer med at en slik sammenkobling var teknisk mulig allerede i 2014, og at Facebook visste dette.

Facebook kjøpte WhatsApp for 165 milliarder kroner i 2014.

Vestager kaller torsdagens bot «proporsjonal». Ifølge henne er den ment å avskrekke.

– Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.

Facebooks svar er at selskapet handlet i god tro, og at det ikke ble gitt feilaktige opplysninger med vilje.