Øyenvitne: - Det lå kropper overalt

Sør-Korea har avfyrt varselskudd etter at objekt fløy fra nord til sør

To menn siktet for drapsforsøk på hverandre på hytte i Tydal

To fastklemt etter trafikkulykke i Voss

Saken oppdateres.

- En eksplosjon gikk av og jeg ble kastet gjennom noen dører. Når jeg kom meg opp så jeg omtrent 30 personer som lå rundt omkring. Noen så døde ut, noen kan ha vært bevisstløs. Det var mange døde, så det første jeg gjorde var å løpe inn i stadionen for å finne kona og datteren min, sier en mann til BBC news.

Politiet har bekreftet at 22 personer er døde. Det er barn blant de omkomne.

LES OGSÅ: Ariana Grande: - Jeg er veldig, veldig lei meg

LES OGSÅ: UD: Ingen meldinger om berørte nordmenn i Manchester

- Hele bygningen ristet

Emma fra Preston skulle, ifølge BBC-kanalen Radio Manchester , hente barna sine på konserten, skriver Aftenposten.

- Det skjedde definitivt i foajeen. Vi sto øverst i trappen. Alt glasset eksploderte. Det var rett ved der de solgte effekter til fansen. Det var definitivt en bombe, definitivt, sier hun.

- Hele bygningen ristet, og det lå kropper overalt. Kroppsdeler. Det var det verste noensinne. Det var definitivt ikke inne i arenaen. Vi forsøkte selvsagt å finne barna. Heldigvis for oss var vi i live og kunne fortelle om det, sier Emma, skriver Aftenposten.

LES OGSÅ: Politiet: Barn blant de 22 drepte etter eksplosjon i Manchester

LES OGSÅ: Dette vet vi om eksplosjonen i Manchester

I nærheten av eksplosjonen

Gary Walker var ikke langt eksplosjonen, og forteller til BBC har han så et lysglimt og hørte at det smalt.

- Vi hørte den siste sangen også kom det plutselig et stort lysglimt og så et smell og røyk. Jeg hadde smerter i foten min, sier Walker til BBC .

Han forteller at han har et hull i foten og splinter. Kona hans, som han var sammen med på konserten, har et sår i magen.

- Panikk

Majid Khan var på vei ut av arenaen sammen med søsteren sin, skriver The Guardian.

- Alle sammen hadde panikk og ropte til hverandre. Det var bare opprivende for alle som var der, sier Kahn.

Foreldre etterlyser barn

Flere foreldre etterlyser også barna sine i sosiale medier. Charlotte Campbell sier til Manchester Evening News at hun forsøker å finne dattteren Olivia, som var på konserten.

- Hun har hatt telefonen med seg, men den er død. Jeg vet ikke om hun mistet den da hun forsøkte å komme seg ut, men hun kan nummeret mitt, sier mamma Charlotte Campbell til Manchester Evening News.