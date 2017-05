- Avskyelig og feigt angrep

Saken oppdateres.

Snart er det ett døgn siden eksplosjonen i Manchester. Adresseavisen oppsummerer her hva som har skjedd siden da.

Flere barn og unge er blant de 22 døde og de nesten 120 skadde etter eksplosjonen.

Mandag kveld går alarmen i Manchester. 21 000 publikummere er i ferd med å forlate konserten der popstjerna Ariana Grande har stått på scenen på Manchester Arena. Timer senere skal øyenvitner og direkte berørte fortelle om forferdelige, blodige scener som utspiller seg rett utenfor konsertarenaen denne kvelden.

- Dette angrepet skiller seg ut ved en avskyelig og kvalm feighet, sier britenes statsminister Theresa May.

Barn og unge

Klokken er 22.33 i det politiet varsles om eksplosjonen. Politibiler, bombegruppe og 60 ambulanser rykker ut. Flere enn 400 politifolk tilkalles.

Området sperres av. Det går ikke lang tid før det blir klart at her har mange mennesker mistet livet. I morgentimene tirsdag øker dødstallet til 22. Flere av dem er barn og unge, deriblant 8 år gamle Saffie Rose Roussos.

- Saffie var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet, sier rektoren Chris Upton ved Tarleton skole.

Greater Manchester Police har bekreftet at 22 personer er drept, 59 er fraktet til sykehus og ytterligere 60 er behandlet for skader på stedet. Det er ikke klart om politiet regner gjerningsmannen blant de 22 drepte. Det ikke meldt om at nordmenn er skadd.

Tirsdag kveld bekreftet politiet at de mener det er Salman Abedi (22) som er mannen bak eksplosjonen. Han skal ha båret med seg en sprengladning.

- Nå er hovedoppgaven å finne ut om han var alene om dette eller om han var en del av et nettverk, opplyste politiet tirsdag kveld.

IS påtok seg ansvar

Angrepet er det dødeligste terrorangrepet i Storbritannia siden selvmordsbombere drepte 52 mennesker i London i juli 2005. Mye er ennå uklart, men den ytterliggående islamistgruppen IS hevder selv at de har ansvar. Men mens britisk politi sier angrepet ble utført av en selvmordsbomber, hevder IS at bomben ble utplassert på forhånd.

Kort tid etter angrepet begynte det å versere en video på nettet der den angivelige gjernings-mannen hyller IS og varsler flere angrep. Angrepet ser også ut til å ha blitt varslet på forhånd i to Twitter-meldinger. «Glemmer dere trusselen vår? Dette er rettferdig terror», lød teksten på den ene meldingen med emneknaggen #manchesterarena. Den andre var kun utstyrt med det svarte IS-flagget og emneknaggen #manchesterarena. Begge ble lagt ut fire timer før bomben gikk av.

En 23 år gammel mann ble pågrepet i det sørlige Manchester tirsdag ettermiddag, i forbindelse med bombeangrepet.

Dette vet vi ikke

Selv om mye ble klart utover tirsdagen, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål i Manchester:

Hvem er de 22 ofrene? Tre av navnene var tirsdag kveld kjent: Georgina Callander (18), John Atkinson (26) og Saffie Rose Roussos (8).

Var Abedi (22) en del av et større nettverk? Politiet jobber på spreng for å finne ut av dette.

Er det flere pågrepne? Noen medier har meldt om flere pågrepne, men etter hva Adresseavisen forstår er bare én mann pågrepet, selv om politiet har gjort ransakelser på flere steder i byen.

Slik reagerer verden

Verden rundt ble det sendt kondolanser til folket i Manchester og til de direkte berørte:

USAs president Donald Trump har kommentert:

- Onde tapere står bak terrorangrepet i Manchester. Så mange unge, vakre og uskyldige mennesker er ødelagt av onde tapere.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer «det barbariske angrepet, som var bevisst rettet mot barn og deres familier».

- Mine tanker går nå til alle de rammede og deres kjære og til befolkningen i Manchester og Storbritannia.

Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron sier:

- Vi kommer til å fortsette å arbeide med Storbritannia i kampen mot terrorisme. Det franske folk føler med britene etter angrepet.

Popstjernen Ariana Grande avlyser sin videre turné og uttrykker:

- Knust. Fra bunnen av mitt hjerte, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord, skriver Grande på Twitter.

Kilder: NTB, Manchester Evening News, politiet i Greater Manchester, The Guardian.