IS tar på seg ansvaret for terroraksjonen i Manchester

Ekspert: – May vil kunne styrke sitt mandat etter Manchester-angrepet

– Vi kommer til å være veldig redde for å gå på konsert igjen

Saken oppdateres.

- Våre tanker er hos de pårørende og alle de som er rammet av den forferdelige tragedien, sier Astrid S sin manager, Halvor Marstrander til Adresseavisen.

22 personer er bekreftet omkommet etter en eksplosjon på slutten av en Ariana Grande-konsert i Manchester Arena, nord i England. 59 personer er sendt til sykehus. Politiet opplyste på en pressekonferanse at det er barn blant de omkomne. Politiet mistenker at eksplosjonen var et terrorangrep.

Borgermesteren i London, Sadiq Kahn, har i dag opplyst at det kommer til å være ekstra politifolk i gatene i dag etter det som skjedde i Manchester.

Astrid S skal spille på konsertstedet Scala i King's Cross i London tirsdag kveld, én dag etter eksplosjonen i Manchester.

- Det er en spesiell situasjon. Vi følger agentens og spillestedets sikkerhetsanbefalinger, sier Marstrander, som opplyser at Astrid S-konserten i London blir gjennomført som planlagt.

- Det er planlagt hundrevis av konserter i London i dag, og så langt er ingen avlyst på grunn av det som skjedde i Manchester, sier manageren.

