Georgina mistet livet etter eksplosjonen i Manchester

IS tar på seg ansvaret for terroraksjonen i Manchester

Ekspert: – May vil kunne styrke sitt mandat etter Manchester-angrepet

– Vi kommer til å være veldig redde for å gå på konsert igjen

Saken oppdateres.

Georgina Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som offentliggjorde navnet hennes på sine nettsider.

- Det er med enorm sorg at det ser ut til at det var en av våre studenter som mistet livet i mandagens angrep i Manchester, skriver Runshaw College på Facebook.

– Vår dypeste sympati og våre tanker og bønner går til Georginas familie, venner og alle andre som er berørt av dette tapet, skriver skolens ledelse videre i uttalelsen.

LES OGSÅ: Barn blant de 22 drepte etter eksplosjon i Manchester

LES OGSÅ: Dette vet vi om eksplosjonen i Manchester

- Var veldig populær

Hun var tidligere student ved Bishop Rawstorne Church of England Academy. Georgina blir beskrevet som en herlig ung student.

- Hun var veldig populært blant våre medstudenter og lærerne og hun gjorde alltid det meste ut av de mulighetene hun hadde på skolen, skriver skriver skolen i en uttalene, ifølge den britiske avisen The Daily Telegraph.

LES OGSÅ: - Vi tok hendene til hverandre og begynte å springe

- Tankene går til familien

- Tankene og bønnene våre går til Georginas familie i denne forferdelige tiden, skriver skolen videre.

Callandar var Ariana Grande-fan, og britiske medier har publisert bilder av Callandar sammen med Ariana Grande.

LES OGSÅ: Øyenvitne: - Det lå kropper overalt

8-åring døde

Saffie Rose Roussos (8) er også navngitt som en av personene som mistet livet etter eksplosjonen, skriver den britiske avisen The Guardian.

Chris Upton, rektor ved Tarleton skole sier at 8-åringen var elsket av alle.

- Saffie var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet. Hun var elsket av alle, og varmen og snillheten hennes vil ble husket med kjærlighet, sier Upton til The Guardian. Han beskriver det som et enormt sjokk da han fikk vite at Roussos hadde mistet livet.

22 mennesker ble drept og 59 mennesker ble såret i terroraksjonen mot konsertlokalet der den amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilhørere.

LES OGSÅ: Ariana Grande: - Jeg er veldig, veldig lei meg