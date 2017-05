- Hva sier jeg til dattera mi?

Saken oppdateres.

Adresseavisen i Manchester, tips reporter Roy Tommy Bråten (+ 47 976 86 723)

- Det er tragisk, bare tragisk. Spesielt ille er det at så mange barn er drept og skadet. Dette er jo det verste en foreldre kan tenke seg, sier Andy Gerling.

Han står utenfor St. Anns Church i sentrum av Manchester. Datteren Emily holder i hans hånd, og sammen legger de ned blomster og tenner et lys.

De døde: Georgina (18), Saffie (8) og John (26)

Hva skjedde? Dette vet vi om eksplosjonen

- Jeg kjente ingen som var på konserten, men det er vår by. En by som har vært skånet for dette inntil i går, sier han.

- Hva har du sagt til Emily?

- Ja, hva skal jeg si spør han, og ser på jenta med langt hår satt opp i hestehale.

- Jeg har sagt at det er folk som hater andre så mye som gjør dette. Men at det ikke er noen vits å være sint, men heller løse det med kjærlighet. Vi som by må stå sammen, og vise at vi er sterke, sier Andy.

Mye politi i gatene

Han er tydelig berørt der han ser på a flere og flere legger ned blomster. Noen har tegnet et hjerte med tekst som blant annet «Never forget, never forgotten 22/5/17». Akkurat som vi nordmenn gjorde etter 22. juli 2011.

- Jeg tror ikke Emily helt skjønner hva som har skjedd, og at hun bearbeider nå. Jeg er spent på hva slags reaksjon som kommer utover kvelden, sier han.

Området rundt Manchester Arena- hvor angrepet skjedde – er sperret av. Det er masse politi i gatene, men inne i St. Anns Church er det stille. I hele natt og dag har døren til kirken vært oppe slik at konsertgjengerne, pårørende og andre som føler for en stille stund har et sted å gå.

Matthew Hawes er én av dem som var innom.

- Jeg skrev i kondolanseboka, og kjenner en følelse av tristhet nå. Jeg jobber på et kjøpesenter (Manchester Arndale, rett ved arenaen, journ.anm.) rett her borte, og det var en rar stemning der i dag sier han.

Han tenner en røyk, og forteller om sine døtre på 6 og 9.

- Det er vondt å tenke på at så små barn ble utsatt for noe slikt. Hører man at 22 er døde er det selvfølgelig tragisk, men det blir en helt annen dimensjon over angrepet, sier han.

Minnemarkering

I løpet av kvelden skal det være en minnemarkering utenfor rådhuset i Manchester. Nikola Mikoda (18) har ikke bestemt seg for om hun tar turen. Men å legge ned blomster som en hilsen til de døde og byen, måtte hun bare gjøre.

- Mange familier, foreldre og venner er berørt. Jeg vet om en pappa som var på Ariana Grande-konserten. Men heldigvis gikk de før siste sang. Det kan ha reddet livet deres, sier hun.