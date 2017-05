Politiet: Barn blant de 22 drepte etter eksplosjon i Manchester

Saken oppdateres.

Manchesters politisjef Ian Hopkins holdt en kort pressebrifing litt etter klokken 8. Han bekrefter at 22 personer er drept og at over 50 er såret. 59 personer er sendt til sykehus.

- Det er barn blant de døde, bekrefter Hopkins på pressekonferansen, uten at han kan si noe om alder på personene som mistet livet i eksplosjonen.

- Behandles som terrorhandling

Natt til tirsdag opplyste Hopkins at de etterforsket eksplosjonen som et terrorangrep.

- Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.

Politiet opplyser på en pressekonferanse tirsdag morgen at de tror at en mann sto bak angrepet og at han døde på arenaen.

– Mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sa Hopkins på pressekonferansen, ifølge VG.

De etterforsker nå om mannen handlet alene eller om han var en del av et nettverk, opplyste Hopkins på pressekonferansen.

Mannskaper fra nødetatene har jobbet på stedet gjennom natten. Flere gater i byen er sperret, og tog til og fra Victoria stasjon i byen er innstilt. Stasjonen er evakuert.

May: – Tankene går til dem som er rammet

– Vi jobber med å få full oversikt over det politiet behandler som et forferdelig terrorangrep. Alle våre tanker går til ofrene og familiene til dem som er rammet, sier Storbritannias statsminister Theresa May i en pressemelding natt til tirsdag.

En kilde i Det konservative partiet sier til Sky News at May tar pause i valgkampen etter hendelsen. May har utlyst parlamentsvalg 8. juni.

May har kalt inn til krisemøte i kjølvannet av eksplosjonen i Manchester der 22 personer ble drept mandag. Møtet i Cobra, som er regjeringens koordineringsorgan for katastrofer og krisesituasjoner, finner sted tirsdag i statsministerboligen i 10 Downing street.

Konsert

Eksplosjonen skjedde mot slutten av en konsert med Ariana Grande i Manchester Arena mandag kveld. En talsperson sier artisten er i god behold.

Flere meldinger går ut på at eksplosjonen skjedde rett på utsiden av arenaen mens folk var på vei ut fra konserten.

Arenaen kan ta opptil 21 000 tilskuere og er den største innendørsscenen i Manchester. Den er knyttet sammen med Victoria stasjon, som har både tog- og trikkespor. 23 år gamle Grande er for tiden på Europa-turné, og mange unge fans hadde funnet veien til mandagens opptreden.

– Kraftig smell

Norske Jan Morten Haukefær (37) og stedatteren løp for livet ut av Manchester Arena og kom seg i sikkerhet etter det antatte selvmordsangrepet. De to havnet midt i dramaet da det smalt to ganger like etter at Ariana Grande hadde gått av scenen.

– Hun hadde akkurat sunget ekstranummeret «Dangerous Woman», så kom lyset på, og så hørte vi to kraftige eksplosjoner. Da var det en som skrek høyt, og alle begynte å løpe ut, sier Haukefær til VG .

– Jeg skjønte jo ikke noe, datteren min ble veldig redd. Vi tok hendene til hverandre og begynte å springe. Folk hadde panikk, og alle sprang. Det er bare helt ufattelig å tenke på at vi satt der nettopp og så den flotte konserten. Det er helt forferdelig, sier Haukefær på telefon til avisa.