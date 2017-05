Saken oppdateres.

Tipse Adresseavisens reporter Roy Tommy Bråten

«Manchester, Manchester, Manchester!»

Taktfast ropte tusener av folk, små og store, mørke som hvite, religiøs eller ikke, navnet på byen som opplevde den verste terroraksjonen på engelsk jord siden 2005. Minnestunden foran rådhuset samlet innbyggerne, akkurat slik det har gjort alle andre steder som de siste årene har opplevd terrorens grufulle ansikt.

- Vi skal ikke la dette knekke oss. Vi må vise styrke, og stå sammen. Det viser vi her, og det har vi vist det siste døgnet, sier Chloe O’Toole.

Les også: Dette har skjedd i Manchester det siste døgnet

Sammen med moren Janet fulgte hun minnestunden hvor sjefene for flere offentlige etater, borgermesteren, biskopen og andre deltok.

Selv var hun ikke på konserten med Ariana Grande, men to av venninnene var der.

- Takk gud, de overlevde. Det som skjedde er så grufullt og så vondt at jeg nesten ikke har ord, sier Chloe.

Ettersom hun er døv fikk hun ikke med seg ropet til Karen Wernham som brøt stillheten rett før minnestunden startet.

- Thank you to all of you! ropte Karen og henvendte seg til nødetatene og andre som sto på scenen.

Og dermed brøt applausen ut.

Slapp unna

Selvmordsbomberen Salman Ramadan Abedi fra Manchester drepte altså etter alt å dømme seg selv og 21 andre – hvorav flere barn i Manchester Arena mandag kveld.

Tom Stephanakis (24) slapp unna. Med tårer i øynene, og blomster i hånda viser han oss et bilde han har på mobilen. Og forteller hvordan tilfeldigheter kan ha reddet ham og søsteren Elina.

- Jeg og hun skulle egentlig på konserten her i går kveld, men billettkrøll sørget for at vi havnet på konserten i Birmingham i stedet. En slik tilfeldighet kan ha reddet søsteren min. Og meg, sier han.

Les også: Georgina (18), Saffie (8) og John (26) mistet livet etter eksplosjonen i Manchester

Han forteller at han elsker musikk, og bruker penger på det i stedet for materielle ting.

- Jeg blir ikke redd, det kan jeg ikke bli, sier Tom som blant annet skal på Glastonbury senere i sommer.

- Har du snakket med søster i dag?

- Ja, hun har nok ikke helt skjønt det her ennå. Men vi skal på konsert sammen igjen, og det blir sikkert både rart og fint, sier han.

Så mange barn

Tidligere på dagen møter vi Andy Gerling. Han får nesten ikke frem ord, og er spent på hvordan datteren Emily på 11 vil reagerer når det blir leggetid.

- Det er tragisk, bare tragisk. Spesielt ille er det at så mange barn er drept og skadet. Dette er jo det verste en foreldre kan tenke seg, fortalte Andy Gerling .

Området rundt Manchester Arena – hvor angrepet skjedde – er sperret av. Det er masse politi i gatene, men inne i St. Ann's Church er det stille. Helt siden angrepet har døren til kirken vært oppe slik at konsertgjengerne, pårørende og andre som føler for en stille stund har et sted å gå.

Will Loewenhardt hadde aldri trodd dette ville skje i hans egen by.

- Vi lever i en egen boble her, står opp, går på skole eller jobb, betaler skatt og regninger. De fleste som bor her tror jeg ikke tenker på at slike ting skjer her. Men dette er utskuddene, og jeg håper ikke dette fører til noe annet enn at vi står sammen enda tettere enn før. Jeg har venner fra alle religioner, men du får ikke meg til å vende ryggen til noen av dem grunnet et utskudd som selvmordsbomberen her.

- Hva vil skje med byen?

- Som by vil Manchester overleve. Vi er stolte og vi er sterke. Vi klarte oss gjennom IRA-bombene også. Men som et individ som har opplevd dette, og kanskje mistet sin sønn eller datter må det jo være helt forferdelig. At ditt barn blir drept fordi en galning sprenger seg selv på en konsert. Et barn som bare ville oppleve sin yndlingsartist. Det er helt umulig å forestille seg hvordan det er. Det ruinerer familier, sier han.

Les også: Barn blant de 22 drepte etter eksplosjon i Manchester