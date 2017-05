Hestehandel for grønn kommunepolitikk

To mødre som ventet på døtrene sine er blant de drepte

Saken oppdateres.

I ett døgn lette Charlotte Campbell etter datteren Olivia (15), som var på Manchester Arena mandag kveld. Natt til onsdag bekrefter hun at datteren er drept.

Sammen med en venn som hadde fått konsertbillett i bursdagspresang, var Olivia en av mange tusen som dro inn til Manchester for å høre Ariana Grande, skriver VG .

I et intervju på CNN fortalte moren Charlotte Campbell gråtkvalt om letingen etter datteren, som da fortsatt var savnet.

– De er bare vanlige tenåringer som skulle se sin favorittartist. Så endte det i blodbad. Det er helt forferdelig. Vi vet ikke om hun lever eller er død. Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn?

Natt til onsdag bekrefter Campbell at datteren er en av de 22 som ble drept av en selvmordsbomber utenfor arenaen da konserten var over.

– Hvil i fred min dyrebare, nydelige jente. Tatt fra oss så altfor, altfor fort. Gå og syng med englene, og fortsett å smile. Mamma elsker deg så høyt, skriver moren på Facebook.

Det har også blitt bekreftet at to mødre fra Royton i Oldham er blant ofrene. Det skriver Manchester Evening News og The Guardian .

Alison Howes (45) og Lisa Lees (47) sto og ventet på å hente sine tenåringsdøtre i foajeen da eksplosjonen gikk av. Begge døtrene skal være blant de som overlevde angrepet.

Det er familiemedlemmer som opplyser at Howes og Lees var blant de drepte.