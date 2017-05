Tre personer pågrepet etter Manchester-angrepet

Take That utsetter Manchester-konserter

Tilstanden kritisk for 20 sårede etter Manchester-terroren

Saken oppdateres.

Fra før av er én person pågrepet, broren til den mistenkte selvmordsbomberen.

Onsdagens pågripelser ble gjort sør i Manchester, melder Channel 4.

Innenriksminister Amber Rudd sa tidligere onsdag at selvmordsbomberen, som er identifisert som 22 år gamle Salman Abedi, trolig ikke handlet alene. Abedi ble drept i angrepet.

22 personer ble drept og 64 såret da en bombe gikk av på Manchester Arena like etter at en konsert med amerikanske Ariana Grande var slutt mandag kveld.

Britiske myndigheter har høynet trusselnivået til «kritisk», noe som er det høyeste nivået. Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.