Ny pågripelse etter terrorangrepet i Manchester

Saken oppdateres.

Noen nærmere detaljer om pågripelsen er ikke kjent utover at 25-åringen ble pågrepet i Old Trafford-området.

Til sammen 14 personer er pågrepet i forbindelse med saken, men to av dem, en tenåringsgutt og en kvinne, er løslatt. Med 25-åringen sitter tolv personer i varetekt i påvente av avhør, ifølge Manchester-politiet.

I Libya sitter også faren og den yngre broren til den mistenkte gjerningsmannen Salman Abedi fengslet. Politiet i Tripoli sier at broren kjente til Salmans planer på forhånd, og at begge var medlemmer av IS.

Abedi kom tilbake til Storbritannia etter et besøk hos familien i Libya bare få dager før angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester mandag kveld.

En av dem som er pågrepet i Manchester, er ifølge britiske medier Abedis eldre bror Ismael.