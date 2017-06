- Jeg har egentlig ikke ord

To drept i eksplosjon i sjiadominert by i Saudi-Arabia

Saken oppdateres.

- At en nasjon som sitter på så mye kunnskap og har så høyt utdannede folk, skal fornekte sannheten er veldig rart. Trumps beslutning vil sette arbeidet tilbake og hele avtalen på spill.

- USA i skammekroken

Det sier klimaekspert, bærekraftdirektør Nils A. Røkke i Sintef, som nylig også har fått jobben med å lede den europeiske energiforskningsalliansen EERA.

- Det er jo veldig uheldig og stiller USA i den mørkeste skammekroken sammen med Syria og Nikaragua som er de enste andre som ikke har signert Paris-avtalen, sier Røkke.

Dette er Parisavtalen (FN)

Tror USA er alene om dette

Røkke var selv tilstede under FNs klimakonferanse i Paris i 2015, da avtalen som fikk navn etter den franske hovedstaden ble signert. Der ble han vitne til en historisk bredt fundert global avtale, der verdens ledere ble enige om å forplikte seg til klimamål der formålet er å holde den globale oppvarmingen under to grader og prøve å begrense temperaturøkningen på kloden til 1,5 grader.

Fakta om Parisavtalen Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.

Torsdag 1. juni har president Donald Trump varslet at han vil komme med en beslutning om hvorvidt USA skal trekke seg fra avtalen.

- USA står for en stor andel, 15 prosent, av verdens utslipp. At presidenten nå trekker USA ut av forpliktelsene i Parisavtalen gjør at vi får en større risiko for ikke å nå målene på to grader, for ikke å snakke om 1,5-gradersmålet, sier Røkke.

- Kaller på norsk lederskap

- Hvilke ringvirkninger vil dette gi for andre lands forpliktelser?

- Man kan ikke utelukke at andre land følger etter, men foreløpig er signalene at USA ser ut til å bli stående alene om dette valget. Det er ganske sikkert ut at Russland ikke har tenkt å trekke seg ut. Kina og India, for eksempel har sagt det samme, at de blir værende. Like så EU, sier Røkke.

- Men dette kaller på europeisk og norsk lederskap. Man må se på muligheten ta en større andel, sier han.