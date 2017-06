Britisk politi bekrefter knivhendelse og påkjørsel i London

Se høydepunktene her:

Assad: Krigen i Syria er over det verste

Theresa May faller på popularitetsmåling

Se høydepunktene her:

Saken oppdateres.

Metropolitan Police melder at de håndterer en hendelse i Vauxhall, i tillegg til en påkjørsel på London Bridge og meldinger om knivangrep i Borough Market, et populært uteområde nær London Bridge.

– Vær så snill å beholde roen, men vær årvåkne og på vakt. Vi benytter alle ressurser og gjør alt vi kan på #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall, forsikrer London-politiet natt til søndag.

Har du opplysninger, bilde eller video?

Tips oss! Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

SMS/MMS: Kodeord TIPS til 464 07 200

Ifølge BBC sier politiet ved sperringene ved London Bridge at mer enn én person er omkommet der. Klokken 22.08 lørdag kveld ble det rapportert at en varebil skjenet av veien og kjørte inn i folkemengden på London Bridge.

BBCs reporter Holly Jones var tilfeldigvis der og opplyser at en mann kjørte varebilen i rundt 80 kilometer i timen og traff fem-seks personer.

Knivangrep

Varebilen var på vei fra sentrum mot sørsiden av elva. BBCs reporter opplyser å ha sett politiet legge en mann i bar overkropp i håndjern.

Politiet meldte kort tid etter at de rykket ut etter en hendelse i Borough Market med væpnede patruljer, som de senere bekreftet var meldinger om knivstikking.

- Skudd er avfyrt, melder politiet.

Ifølge BBC er politiet på jakt etter tre mistenkte etter at det er meldt om et ukjent antall skadde. Hovedprioriteten er å få folk i sikkerhet og ut av de berørte områdene. Øyevitner sier til BBC at de kom ut av puber og fikk beskjed av politiet om å løpe så fort de kunne vekk fra området.

Øyevitne Samantha Wilde sier hun har sett så mye som 30 – 40 ambulanser i området.

Kastet opp i lufta

CNN, som har snakket med et vitne på stedet, melder at bilen kom i stor fart da den traff folk som ble kastet opp i lufta.

- Etter hva jeg kunne se, lå det fem eller seks personer på bakken som ikke rørte seg. Det så ut som varebilen siktet seg inn mot personene, sier Mark Roberts til CNN .

Umiddelbart etter de første meldingene, begynte bilder og rykter å florere på sosiale medier. Sky News melder at vitner mener å ha sett påfølgende knivangrep, og det har vært vitner som melder om skyting.

– Vi er klar over alle meldingene på sosiale medier. Vi vil sende ut fakta når vi kan – vår informasjon må være korrekt, skriver Metropolitan Police på Twitter, og gjentar dette flere ganger.

London Bridge er stengt i begge retninger, de berørte områdene evakuert og sperret av og politiet har bedt folk holde seg unna området, inkludert de som bor der. Undergrunnsbanen i området rundt er også stengt.

T-banestasjoner stengt

Kristine B. Fredriksen fra Trondheim er i London. Hun var på t-banen i tidsrommet hendelsen skjedde.

- Jeg skulle egentlig bytte på Bank Station, men da kjørte bare banen forbi. Da vi kom til neste stasjon, fikk vi beskjed over høyttaleranlegget at det var en «security alert» på bakkeplan, sier Fredriksen.

Bank Station, som ligger kort vei fra London Bridge, ble stengt på bakkeplan, men kunne åpne igjen natt til søndag. T-banestasjonen ved brua ble også stengt.

- Nede på undergrunnen oppførte folk seg rolig. Nå har jeg kommet meg unna området, så jeg har ikke merket uroligheter.