Saken oppdateres.

Ti minutter før kampens slutt, oppsto det kaos blant supporterne som samlet seg på Piazza San Carlo for å se lørdagens kamp. Det skal ha oppstått panikk blant folkemengden da et høyt smell kunne høres og noen ropte at det var en bombe. Ifølge nyhetsbyrået TT var det trolig et fyrverkeri.

Fem skal være alvorlig skadd, inkludert en sju år gammel gutt.