Statsminister Theresa May varsler mottiltak etter terrorangrepet i London

May kraftig ut mot «ond» islamisme

Saken oppdateres.

Søndag klokken 11.40 norsk tid holdt statsminister Theresa May en tale utenfor Downing Street 10 i London.

I talen gikk hun kraftig ut mot det hun beskriver som ond islamisme.

Ond ideologi

Ifølge May er det ingenting som knytter de siste terrorangrepene Storbritannia har opplevd, og de fem planlagte angrepene som er avdekket og forhindret, direkte sammen.

- Men det er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.

May sier terrorisme fører til mer terrorisme, og at terroristene kopierer hverandre. Hun mener det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, og maner til kamp mot militant islamisme.

- Må stanse terroren i planlegginsfasen

- Men slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, understreker hun.

Fremover blir det enda viktigere ikke å gi de som planlegger terror rom for det på nett.

- Det er for mye ekstremisme i dette landet. Vi må identifisere det og ta action her hjemme for å stoppe planleggingen online.

Hun sier også vi må se nærmere på om våre stragegier for å bekjempe terror er gode nok, og eventuelt gjøre noen justeringer.

- Valget går som planlagt

May understreker at det kommende valget skal gå som planlagt.

- Det er på tide å si at nok er nok. Vi vil aldri la vold og terrorisme ødelegge den demokratiske prosessen. Valget skal gå som planlagt. Vi må komme sammen og slåss - og sammen skal vi overvinne våre fiender, sier May.

Hyllet politiet

Samtidig hyllet hun politiet, hjelpemannskaper, men også vanlige folk som har bistått under terrorangrepet.

- Politiet viste stort mot og kom raskt stedet. De skjøt og drepte terroristene åtte minutter etter at de hadde fått meldingen, sier May.

På vegne av London og resten av landet vil jeg takke alle som hjalp til under angrepet. Tankene mine går til ofrene, deres venner, familie og kjære, sier May.