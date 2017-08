Et halvminutt før alle andre, innså Amalie Iuel hva som skulle skje: – Da tenkte jeg: «Det er over»

Høysesong for smittsom diaré: Sørtrøndere blir oftere rammet

Saken oppdateres.

Politiet opplyser til BBC at to kvinner i bussens toppetasje er fastklemt, men at begge er ved bevissthet.

Avisen Metro melder at det er uklart hvor mange som er skadd, men at nødetatene har tatt hånd om flere personer på stedet.

Hendelsen skjedde i gaten Lavender Hill i Battersea sørvest i byen, ikke langt unna jernbanestasjonen Clapham Junction.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 6.55 lokal tid, ifølge BBC.