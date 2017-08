Nord-Korea truer igjen med å skyte raketter mot Guam

TIL vil ikke slippe Brann-aktuelle Åsen: - Det skal mye til for at noen får dra nå

– Det er ikke mulig å føre dialog med en type som er så blottet for fornuft. Det eneste språket han forstår, er ren makt, sier den nordkoreanske generalen Kim Rak-gyom i en kommentar myntet på USAs president Donald Trump.

I uttalelsen, som ble viderebrakt av Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA torsdag, hevder generalen at landet planlegger å skyte fire Hwasong-12-raketter mot Guam, som er hjem for amerikanske militærbaser. Rakettene skal skytes over Japan og lande i sjøen om lag 30 til 40 kilometer unna Guam for å «signalisere en kritisk advarsel» til USA, sier Kim.

Trump sa tirsdag at om Nord-Korea fortsetter å true USA, vil landet bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett».

– Trump kom med masse nonsens om ild og vrede og ser ikke ut til å ha forstått alvoret i den pågående situasjonen, sier Kim.

Generalen hevder at rakettplanen skal ferdigstilles i løpet av midten av august, før den så skal overleveres landets leder Kim Jong-un til vurdering.

– Provoserende

Japanreagerer kraftigpå de angivelige nordkoreanske planene.

– Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet, sier Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.

– Vi kan aldri tolerere dette, legger han til.

Japan har tidligere tatt til orde for at de vil skyte ned nordkoreanske missiler rundt sitt territorium, men Suga gikk ikke ut med detaljer om landets strategi i denne situasjonen – annet enn at «militæret vil gjøre det som er nødvendig».

– Nord-Korea vil tape

Bare timer før de seneste truslene fra Nord-Korea sa USAs forsvarsminister Jim Mattis at Pyongyang må stoppe sin overveielse av handlinger som vil lede til «slutten på regimet og ødeleggelse av dets folk».

– Selv om vårt utenriksdepartement gjør alt de kan for å løse denne globale trusselen med diplomatiske virkemidler, må det gjøres klart at de alliertes militære til sammen har de mest nøyaktige, innøvde og robuste defensive og militære evnene i verden, sa Mattis i en uttalelse.

Mattis sa videre at Nord-Korea vil tape ethvert våpenkappløp eller konflikt landet setter i gang.

Bekymret

Uttalelsene fra Nord-Korea natt til torsdag er de seneste i ordkrigen mellom Pyongyang og Washington som har fått flere statsoverhoder og ledere verden over til å mane partene til ro.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er bekymret over den stadig mer konfronterende retorikken, og han oppfordrer partene til å finne en løsning. Sikkerhetsrådet ber på sin side alle land følge opp de skjerpede sanksjonene mot Nord-Korea som nylig ble vedtatt.

Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, oppfordrer til tilbakeholdenhet, mens Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel kritiserte den amerikanske presidentens ordvalg.

Frankrike på sin side roser Trumps «besluttsomme» opptreden.