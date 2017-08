AP: Kjøretøy ført inn i motdemonstranter i Charlottesville i Virginia

By i Virginia erklærer unntakstilstand under høyrenasjonalistiske demonstrasjoner

Saken oppdateres.

Ifølge nyhetsbyrået har myndighetene ankommet stedet etter hendelsen. Det er ukjent hvor mange som er skadd, men APs fotograf på stedet opplyser at han så minst en person liggende på bakken mens han mottok behandling.

En politimann sier til den amerikanske TV-kanalen CBS at minst fire er skadd, mens deres reporter på stedet sier seks personer ligger på bakken.

Kjøretøyet skal ha truffet en gruppe fredelige demonstranter, som protesterte mot en høyrenasjonalistisk samling i byen Charlottesville i USA.

Det er ventet at opp mot 6 000 mennesker vil samles i byen i løpet av helgen, enten for å demonstrere for eller mot samlingen under fanen «Unite the Right». Ifølge AP har det vært flere sammenstøt i forbindelse med samlingen allerede før den skulle finne sted