Medier: Varebil har kjørt ned folk i Barcelona

Saken oppdateres.

Påkjørselen i Barcelona var et terrorangrep, ifølge politiet. Lokale medier melder at væpnede menn har gått inn i en restaurant i byen, ifølge Sky News.

Hendelsen fant sted på hovedgata La Rambla, skriver El Pais. Dette er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister.

I følge nyhetsbyrået AP har varebilen kjørt opp på et fortau.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent, men området ved La Rambla er evakuert.

Reuters melder at nødetatene ber folk ikke bevege seg i nærheten av Placa Catalunya.