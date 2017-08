- Spania har vært forberedt på terrorhandlinger lenge

Jeg regner med at bilkøen står som i alle syv årene jeg har jobbet på Aqua Nor

- Målet er å skape frykt. I utgangspunktet kan man angripe når og hvor som helst, men det gir en ekstra effekt å angripe kjente steder, sier førsteamanuensis Jo Jakobsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Torsdag ettermiddag bekreftet spansk politi at varebilen som kjørte inn i en folkemengde på hovedgata La Rambla i Barcelona, var et terrorangrep. Den ytterliggående islamistgruppen IS påtok seg skylden for angrepet via sitt nettsted Amaq, melder nyhetsbyrået Reuters.

Flere terrorarrestasjoner de siste årene

Jakobsen mener det ikke er overraskende at Spania er et terrormål. Han påpeker at IS i stadig større grad har rettet seg mot Spania det siste året.

- Store mengder IS-propaganda har blitt oversatt til spansk og rettet mot Spania det siste året. Dette er spansk etterretning klar over, og det har også vært mange arrestasjoner i forbindelse med terrorplanlegging de siste par årene, sier han.

Ifølge Jakobsen er spansk politi og etterretning svært aktive i jakten på hjemlige terrorister. Han tror spansk politi er godt forberedt.

- De har mye erfaring med hjemlig terrorisme, fra baskiske separatistgrupper, så det er mye kompetanse og institusjoner på plass for å fange dette opp. Spanske myndigheter tar veldig mange terrorister i planleggingsfasen, men det er alltid noen ting man ikke plukker opp, sier Jakobsen.

Historisk grunn

Han forteller at IS-propagandaen som rettes mot Spania vektlegger Islam i spansk historie, og bruker det som et insentiv til angrep.

- Spania er en gammel del av et islamsk område, Al-Andalus, gjennom flere århundrer i middelaldersk tid. Dette brukes veldig aktivt i IS-propagandaen for å gi insentiver til terrorangrep, sier Jakobsen.

- IS er så og si bekjempet i kjerneområdet i Syria. For å fortsette å være relevant må de gjøre noe annet, og da er Spania et mål. Det er i Europa, og det gir en ekstra effekt å angripe de mest kjente stedene. Det skaper ekstra frykt og gir større oppmerksomhet, sier han.