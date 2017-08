Spansk politi: Påkjørsel i Barcelona var terrorangrep

Flørting er en del av dagliglivet i byen som sies å være et av Europas beste reisemål

Saken oppdateres.

Politiet bekrefter at det er minst tre døde og en rekke skadde etter at en varebil torsdag kjørte inn i en gruppe mennesker ved Las Ramblas, ifølge avisa El Pais.

To væpnede menn skal ha gått inn i en restaurant i nærheten, ifølge Sky News. Ifølge AFP er en av disse gjerningsmannen fra varebilangrepet, men andre medier melder om at politiet fortsatt leter etter gjerningsmannen fra dette angrepet. En kilde i politiet sier de leter etter til sammen to gjerningsmenn.

Las Ramblas er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister.

– For øyeblikket jobber ambassaden med å få oversikt over situasjonen. Vi vil oppfordre nordmenn som er i Barcelona, om å ta kontakt med sine pårørende, uttaler Utenriksdepartementet til NRK.

Aage Gramstad fra Sandnes var vitne til hendelsen.

– Vi hørte en bilmotor som ruste. Så hørte vi folk som skreik. Vi kastet oss inn i en sidegate til Ramblaen. Der slapp butikkeiere inn folk og tok ned gitteret, sier han til Stavanger Aftenblad.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Ifølge Reuters har tog og T-banestasjoner blitt sperret av.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisa Expressen.