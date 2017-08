- Vi så mange mennesker løpe i panikk

Flørting er en del av dagliglivet i byen som sies å være et av Europas beste reisemål

Husby og kona er på ferie med et annet par. De satt rett ved gaten La Rambla, der en varebil skal ha kjørt inn i en folkemengde.

Gjemte seg i butikk

- Vi satt like ved, på Placa Catalunya. Vi så at veldig mange mennesker i panikk springe nedover gaten, og skjønte at noe hadde skjedd. Vi fulgte etter folkemengden og gjemte oss i en butikk, før vi sprang videre til hotellet, forteller Husby.

Han forteller at de ikke så hverken bilen eller skadde før de forlot stedet.

- Det var masse ambulanser og politi, men vi så ikke så mye annet. Nå er vi på hotellet cirka 5 minutter unna, og her er det ganske stille. Politiet leter rundt i gatene etter sjåføren av bilen, men det er ikke noe som skjer her, sier han.

Tove Kulseng fra Trondheim er med fire barn i Barcelona på ferie. De forteller at hele området 2 kilometer rundt Placa Catalunya har blitt sperret av av politiet. Kulseng og barna bor i en Airbnb-leilighet på Placa Catalunya, rett ved området der terrorangrepet fant sted.

- Det er fullstendig kaos. Vi var like i nærheten av Placa Catalunya da folk begynte å løpe, da var det bare 10 minutter siden vi hadde gått i La Rambla. Så søkte vi tilflukt i en bar i nærheten, men de stengte og ba oss forlate stedet. Nå er vi på Placa de Universitas, forteller Kulseng.

Hun forteller at folk rundt det avsperrede området er rolig for øyeblikket, men at det er fullt av ambulanser og politi i byen.

- Vi kan spansk alle sammen, så vi følger med. Vi vet ikke helt hva som skjer, men vi må bare vente, sier hun.