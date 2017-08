Møtte blodige og skremte folk på joggeturen

«Mush» melder seg klar til helga og åpner for flere TIL-år

Saken oppdateres.

Trondheimskvinnen bor 500 meter unna den populære og sterkt befolkede turistgaten i Barcelona.

- Jeg pleier å jogge på La Rambla og var på vei dit da jeg møtte folkemengden. Politiet sa jeg måtte forlate området og gå inn i leiligheten min. Det var en surrealistisk opplevelse med blodige folk og kaos, forteller Gladsø.

Oppdatert av familien

Hun har bodd i Barcelona i tre måneder hvor hun jobber. Gladsø har ikke tv i leiligheten sin, men ble oppdatert av familie og venner på hva som hadde skjedd.

- Jeg var heldig som ikke var midt oppe i det og opplevde ikke å bli veldig skremt. Sånt kan vel skje når som helst hvor som helst og jeg har ikke tenkt å reise hjem, sier Gladsø.

Holder seg inne

Hun forsøkte å gå ut og snakke med politiet for å få mer informasjon, men fikk kun beskjed om å forlate gaten.

- Det er vel naturlig at de ikke har tid til å stå og informere folk, og har vel sine klare instrukser om bare å få folk bort og i sikkerhet. Jeg vurderte å gå bort til noen venner for å snakke med dem, men jeg har valgt å holde meg inne.

- Rolig ute i gatene

Noen norske bareiere i nærheten har invitert folk til å møtes og snakke sammen og hurtigst mulig få normalisert forholdene.

Hun forteller at det er ganske rolig ute i gatene rundt henne i Barcelona sent torsdag kveld.

To pågrepet

To personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona, ifølge myndighetene i Catalonia. Antall drepte er nedjustert til tolv.

Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.

En mann har blitt drept i en skuddveksling med katalansk politi, men det er foreløpig ikke bekreftet om dette er en av gjerningspersonene. Mannen nektet å stoppe i en politikontroll, og kjørte ned to politimenn.

12 skal være drept

Myndighetene meldte tidligere at 13 personer ble drept i angrepet, men dette ble av Puigdemont nedjustert til tolv personer. 80 personer er skadd.

Islamistgruppen IS har tatt på seg skylden for angrepet via sitt nettsted Amaq. Det melder den amerikanske overvåkingsorganisasjonen SITE Intel Group, ifølge nyhetsbyrået Reuters.