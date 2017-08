Terrorangrepet i Spania

Saken oppdateres.

I 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i en folkemengde i gaten La Rambla i Barcelona i Spania. Status fredag ettermiddag var at minst 13 personer er drept og over 100 er såret. Tilstanden er kritisk for 15 av de sårede og alvorlig for ytterligere 23 personer.

Klokken 12.26 fredag meldte generaldirektoratet for sivilbeskyttelse i Catalonia at en av de skadde etter gårsdagens angrep i Cambrils har dødd. Antallet drepte etter de to angrepene har dermed steget til 14.

Jakter mistenkte

To personer ble pågrepet torsdag, en tredje person ble pågrepet fredag. Den antatte sjåføren er på frifot, og jaktes av politiet. Personen er blitt navngitt av flere medier, og skal være lillebroren til mannen som tidligere har forklart til politiet at hans identitetspapirer ble stjålet og benyttet til å leie den aktuelle varebilen. Den mistenktes alder meldes å være enten 17 eller 18 år.

Den katalanske presidenten har også advart befolkningen om at nok en terrormistenkt er på frifot. – Han er helt sikkert på rømmen, men om han er i stand til å gjøre skadelige handlinger, vet vi ikke for øyeblikket, sier regionspresident Carles Puigdemont til spansk radio.

IS hevder å stå bak angrepet.

Fredag formiddag ble La Rambla åpnet igjen for publikum. Det meldes om masse politi i gatene og streng overvåking av biler og fotgjengere.

Angrep i Cambrils

Åtte timer etter terroren i Barcelona, natt til fredag, aksjonerte politiet i Catalonia mot et nytt terrorangrep i havnebyen Cambrils, sørvest for Barcelona. Seks personer ble skadd i angrepet, blant dem en politimann.

I etterkant ble fem personer ble skutt og drept av politiet. De mistenkte bar falske bombevester. Katalanske myndigheter sier det er en klar sammenheng mellom de to angrepene.

Ifølge The Guardian melder Reuters at myndighetene som etterforsker angrepene i Barcelona og Cambrils tror en gruppe på åtte mennesker kan ha vært involvert. Gruppen skal ha planlagt et angrep som skulle involvere gassbeholdere.

Minst 34 nasjonaliteter

Utenriksdepartementet (UD) har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepet.

Ifølge generaldirektoratet for sivilbeskyttelse i Catalonia skal det være minst 34 nasjonaliteter blant de drepte og sårede.

Les víctimes mortals i ferits atemptats #Cambrils i #Barcelona són (balanç provisional) de 34 nacionalitats diferents pic.twitter.com/IZCYMg1zJQ — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) August 18, 2017

Så langt er tre tyskere, en italiener og en belgier bekreftet å være blant de 14 drepte. 26 franske borgere er blant de sårede.

Ifølge The Guardian er det yngste offeret trolig en tre år gammel jente. En seks år gammel jente skal også ligge alvorlig skadet på sykehus. En syv år gammel australsk gutt er meldt savnet etter at han forsvant fra sin mor i etterkant av angrepet.

PST har opplyst på Twitter at de følger situasjonen i Spania, men at hendelsene foreløpig ikke endrer PSTs vurdering av terrortrusselen mot Norge. UD har ingen spesifikke reiseråd for Spania, men henviser til de generelle sikkerhetsrådene som gjelder for alle reisende.

P4 melder at både SAS og Norwegian tilbyr passasjerer som skal til Barcelona ombooking.

Catalonias innenriksminister Joaquim Forn har erklært tre dagers landesorg etter terrorangrepet, og klokken 12.00 ble det avholdt ett minutts stillhet over hele Spania, til minne for ofrene etter terrorangrepene.

