Europol etterforsker om angrepene i Finland og Spania henger sammen

Politiet gjennomførte kontrollerte sprengninger i by sør for Barcelona

Saken oppdateres.

– Europol bistår i etterforskningen med å sjekke om det er noen forbindelser til bilangrepet i Barcelona, sier Robin Lardot, som er leder for Finlands nasjonale sikkerhetstjeneste. Utover det vil ikke lederen gi flere opplysninger om Europols arbeid.

Finlands statsminister Juha Sipilä har vært i kontakt med flere europeiske ledere i etterkant av angrepet, deriblant Tysklands statsminister Angela Merkel.

En 18 år gammel marokkansk mann gikk til angrep med kniv i Åbo fredag. Saken etterforskes som et terrorangrep. To kvinner ble drept og åtte andre ble såret i angrepet.

Dagen før ble 14 drept og over 120 såret i to bilangrep i Spania. Politiet antar at det er medlemmer av den samme gruppa som utførte begge angrepene. Flere av medlemmene har bakgrunn fra Marokko. Ekstremistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.