Finsk politi: Gjerningsmannen angrep kvinner

IS tar skylden for angrepet i Cambrils i Spania

Saken oppdateres.

Tidligere har politiet opplyst at hendelsen fredag ikke ble etterforsket som et terrorangrep, men at muligheten ikke kunne utelukkes.

På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at de tror gjerningsmannen angrep kvinner. I tillegg til dem som ble drept, ble seks kvinner såret.

To menn ble også såret, og de forsøkte trolig å hjelpe kvinnene eller stanse gjerningsmannen. Det eldste av de skadde og drepte ofrene er 67 år, mens det yngste er 15.

Begge de drepte er finske kvinner, og blant de sårede er det en italiener, en svenske og en britisk statsborger.

Politiet opplyser også at den marokkanske gjerningsmannen ikke har villet la seg avhøre. Han oppgir selv å være 18 år gammel, skriver rikskringkasteren Yle.

Gjerningsmannen ble skutt av politiet og innlagt på sykehus etter angrepet. I tillegg til ham er fire andre marokkanere pågrepet, men det er foreløpig uklart om disse har tilknytning til angrepet.

I tillegg har politiet etterlyst én person internasjonalt.

Politiet bekrefter at 18-åringen har vært i en «asylprosess», men de kan ikke bekrefte opplysninger i mediene om at han skal ha søkt asyl og fått avslag. Gjerningsmannen har bodd både i Åbo og på et mottakssenter.

Alt tyder på at angrepet fredag var planlagt, ifølge politiet. Det etterforskes nå som terrorisme. Politiet kan ikke kommentere opplysninger fra et øyenvitne som hevdet at noen ved åstedet ropte «Allahu Akhbar» – «Gud er størst» på arabisk – noe som er et vanlig kamprop blant ytterliggående islamister.