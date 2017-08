Utmeldingsbølgen i Kirken er over, flere vil melde seg inn

Dansk ubåteier har forklart at svensk journalist døde i ulykke

Saken oppdateres.

Det opplyser politiet i København i en pressemelding mandag.

Den svenske journalisten ble ifølge Madsens forklaring lempet over bord på et udefinert sted i Køge Bugt sør for København.

Madsen sitter varetektsfengslet siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Siktelsen blir opprettholdt, ifølge politiet.

Wall ble med Madsen om bord i ubåten torsdag for halvannen uke siden. Hun ble sist sett på ubåten i Øresund torsdag kveld. Deretter ble det ikke gjort noen observasjoner av ubåten før den dukket opp lenger sør, i Køge Bugt, neste formiddag.

Like etter sank ubåten og Madsen ble reddet opp av sjøen. Han har tidligere forklart at han hadde satt den svenske kvinnen i land i København flere timer tidligere.

- Senket med vilje

De tekniske undersøkelsene av den hevede ubåten ble avsluttet mandag i forrige uke, og politiet opplyste samme dag at undersøkelsene bekreftet at ubåten ble senket med vilje.

Helt siden Wall ble meldt savnet natt til fredag for halvannen uke siden, har det foregått søk etter henne både på dansk og svensk side av Øresund. Men letingen har så langt vært resultatløs.

På grunn av strømforholdene da ubåten var på sin siste tur, antas det at hun kan ha blitt ført mot Sverige. Politiet har tidligere bekreftet at de leter etter et lik.

Fortsetter å dykke

Svenske og danske sjøfartsmyndigheter har utarbeidet en konkret rute som ubåten skal ha tilbakelagt i den aktuelle tidsperioden.

Fredag i forrige uke begynte danske dykkere å gjøre konkrete dykk langs denne ruten. Dette vil de fortsette med mandag, samtidig som fartøy med sonarutstyr deltar i letingen.

Ubåten har kun befunnet seg i dansk farvann, ifølge mandagens pressemelding.