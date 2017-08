Flere savnet etter sammenstøt mellom amerikansk marinefartøy og oljetanker

«En statue av sørstatsgeneralen, som besynges i en av verdens beste rocksanger, har blitt et symbol for fascisme»

Saken oppdateres.

Sammenstøtet mellom jageren USS John S. McCain og tankskipet Alnic MC skjedde mandag morgen i nærheten av Malakkastredet og førte til ødeleggelser på marinefartøyets venstre side. Begge skipene var på vei til Singapore.

Like etter ble det opplyst at marinefartøyet fortsatt gikk for egen maskin og at det hadde satt kursen mot land.

Oljetankeren er på 30.000 tonn og seiler under liberisk flagg, ifølge MarineTraffic.com. Det blir brukt til å frakte olje og kjemikalier, men det er ikke kommet meldinger om oljesøl. Tankskipet fikk enkelte skader, men ingen om bord skal ha blitt skadd.

Søk etter savnede sjøfolk

Etter kollisjonen ble det iverksatt en større redningsoperasjon med skip fra både Singapore og Malaysia. Også et amerikansk helikopter deltok i søket etter de ti savnede amerikanerne.

Fire av de fem skadde sjøfolkene er blitt brakt til sykehus i Singapore i et helikopter, men ingen av dem har livstruende skader, ifølge den amerikanske marinen. Den femte fikk kun mindre skader.

Det amerikanske marinefartøyet er oppkalt etter faren og bestefaren til den amerikanske senatoren John McCain, som begge var admiraler i den amerikanske marinen.

McCain tvitret

– Cindy og jeg ber for sjømennene om bord på USS John McCain i kveld. Vi setter pris på jobben redningsmannskapet gjør, tvitret den amerikanske senatoren

Ulykken er den andre skipskollisjonen på kort tid der den amerikanske marinen er innblandet. To av sjefene på USS Fitzgerald – en jager eller destroyer i samme klasse som USS John S. McCain – måtte gå av som følge av en kollisjon i juni, der sju amerikanske marinegaster mistet livet.