Oscar (7) og pappa Roger (43) fra Trondheim er forberedt på å evakuere Houston på sekundet: - Nå er det heftig her

Saken oppdateres.

Natt til lørdag traff orkanen Harvey sørøstlige deler av Texas. Mye av kraften i orkanen forsvant da den nådde land, og den kategoriseres nå som en tropisk storm. Likevel fører Harvey med seg enorme nedbørsmengder innover i den amerikanske delstaten.

Ifølge NTB opplyser lokalt politi at opptil 40 personer er savnet og at 30 personer er skadde som følge av uværets herjinger i Texas så langt. Fem personer er meldt omkommet, men så langt har myndighetene kun bekreftet to dødsfall. Klokken 18.30 (11.30 lokal tid) opplyste The Houston Chronicle at en sjette person er meldt omkommet.

LES OGSÅ: Terje fra Ytterøy forbereder seg på den verste orkanen Texas har sett på ett tiår

- Veldig alvorlig

Regnværet har også truffet millionbyen Houston med stor styrke. Ifølge det norske generalkonsulatet i Houston bor rundt 10 000 nordmenn i og rundt Houston.

En av dem er Roger Antonsen (43) fra Trondheim, som bor i nærheten området Katy, sammen med Anita Iren (39) og barna Oscar (7) og Ella Sofie (5). Han sier situasjonen i delstatens mest befolkede by er dramatisk.

- I løpet av dagen har vannet fra bayouene (elver, journ. anm) steget med over én meter. Det er veldig alvorlig, fordi hele Texas er veldig flatt og alt er stort sett leire. Når det stiger så mye dekkes enorme mengder av delstaten, og det finnes nesten ikke noe som tar unna eller stanser vannet.

LES OGSÅ: Før presidentvalget i 2016 møtte Adresseavisen ekteparet Storaune fra Levanger som har bodd i Texas i over 25 år: - Det er vanskelig å snakke valgkamp med den jevne amerikaner

Drar så fort de kjenner vann

Antonsen forteller de fleste skoledistriktene i byen holder stengt på grunn av uværet, og at det nasjonale nyhetsbildet i USA nå stort sett handler om Harvey.

- Lenger sør i Texas har vannmengdene fosset inn i husene til folk. Folk bruker båter for å nå inn til dem som trenger hjelp, og kystvakten er i gang med å evakuere tusenvis av beboere som ikke kom seg unna i tide, eller som valgte å ikke dra før stormen kom.

Antonsen og familien holder seg foreløpig tørre, men trønderen sier de er klare til å evakuere når som helst.

- Den nærmeste bayouen ligger bare 50 meter unna oss. Kjenner vi at det kommer vann inn i huset, så drar vi med en gang. Det er ikke noe å lure på. Det er enorme krefter i disse vannmengdene, så man skal ha respekt for det.

Antonsen sier vannet også fører med seg andre ubehageligheter.

- Det er mye slanger i slike elver, og de følger naturlig nok med vannet når det flommer over.

LES OGSÅ: Myndighetene setter inn båter for å evakuere innbyggere i Houston

Roser lokale myndigheter

Selv om situasjonen er alvorlig, sier Antonsen at han føler seg rimelig trygg.

- Lokale myndigheter er meget profesjonelle. Vi får alarm-meldinger og «flodvarsel» både via tv og telefon. Vi får all informasjonen vi trenger, men det er vi som til slutt må vurdere når vi eventuelt skal evakuere hjemmet. Bare ti minutter fra der vi bor har hustak blitt blåst av, så nå er det heftig her.

NTB melder at om lag 1.300 soldater fra nasjonalgarden deltar i redningsarbeidet og ytterligere 500 soldater var søndag på vei til de hardest rammede områdene. Det er også satt inn helikoptre i redningsarbeidet.

- Det er ille, og det blir verre, sier Texas-guvernør Greg Abbott. Han sier orkanen Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar siden den gjorde landfall sent fredag kveld lokal tid.

LES OGSÅ: Omfattende opprydding venter etter Harveys herjinger

- Katastrofe i anmarsj

Ifølge the Washington Post opplever de rammede områdene i Texas noe av det mest ekstreme regnværet som er blitt registrert i delstaten. Meteorolog Patrick Blood, i National Weather Service, har uttalt til Houston Chronicle at oversvømmelsen er de verste som noensinne har rammet Houston.

NTB melder at hos de verst rammede områdene i den amerikanske delstaten ble det lørdag målt opp mot en halv meter nedbør. Nærmere 300 000 mennesker var blitt strømløse. Meteorologer sier oversvømmelsene som følger av uværet vil vare i flere dager. Vannstanden kan enkelte steder komme til å stige med opptill fire meter, noe som ifølge National Hurricane Center kan resultere i «katastrofal» flom.

The Washington Post skriver at til tross for at Harvey ikke lenger er en orkan, «så er en katastrofe i anmarsj. Innen søndag ettermiddag (lokal tid) vil mange områder trolig være utilgjengelig grunnet flomvann, isolert for alle utenom de som bruker båt. Nå er tiden for å trekke mot høyder eller å evakuere om mulig».