Japan vil be FN om hastemøte etter nordkoreansk rakettest

Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige. Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre sikkerheten til det japanske folk.

– Deres fullstendig uakseptable handling ved å skyte opp en rakett over vårt land, er en svært alvorlig trussel og fullstendig ødeleggende for freden og sikkerheten i regionen, sa Abe.

Senere snakket han med president Donald Trump på telefon. De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea. Sammen vil de be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot landet.

– President Trump fortalte meg at USA står 100 prosent bak Japan, sa Abe.

Sikkerhetsrisiko

Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan. Han opplyste videre at missilet fløy over Cape Erimo på sørspissen av Hokkaido, og at den så ut til å ha falt i sjøen innpå 120 mil øst for området.

I en uttalelse fra det sørkoreanske forsvaret heter det at Nord-Korea har avfyrte et uidentifisert missil mot Japanhavet. Missilet ble avfyrt fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang like før klokka 6 tirsdag morgen lokal tid.

Falt fra hverandre

Forsvarsledelsen i Sør-Korea og amerikanske militæroffiserer analyserte tirsdag oppskytingen og kunne ikke umiddelbart bekrefte prosjektilets rekkevidde eller hvor det landet.

Pentagon bekrefter oppskytingen i en uttalelse tilCBS News og fastslår samtidig at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika.

Ifølge det japanske kringkastingsselskapet NHK brakk missilet i tre deler før det traff i sjøen. Det er ikke meldt om noen skader på skip eller annet.

Trafikken med Japans høyhastighetstog ble innstilt i nord, og innbyggerne ble rådet til ikke å nærme seg noe som kunne minne om rakettrester eller lignende.

Flere oppskytinger

Oppskytingen kommer bare dager etter at Nord-Korea sendte opp tre kortdistanse-missiler som landet i sjøen. For en måned siden gjennomførte landet den andre prøveoppskytingen av en interkontinental rakett, som analytikere mener kan nå langt inn i USA dersom nordkoreanerne klarer å perfeksjonere våpenet.

Nord-Korea har tidligere avfyrt flere raketter som har falt i sjøen utenfor Japan.