Kjemisk anlegg i Texas kan eksplodere som følge av flom

Saken oppdateres.

Anlegget i Crosby utenfor Houston ligger under nærmere to meter vann og har ikke lenger elektrisitet, skriver ABC News.

– Et resultat av dette er svikt i avkjøling av materialene på området, som dermed kan eksplodere og forårsake en kraftig brann. Den høye vannstanden og mangelen på strøm gir oss ingen mulighet til å forhindre dette, sier Rich Howe, sjefen for selskapet Arkema, som eier anlegget.

Ledelsen har tatt kontakt med lokale og føderale myndigheter, og innbyggere i en 2,5 kilometer radius rundt anlegget har fått beskjed om å evakuere.

Tirsdag sa selskapet at det ikke var noen umiddelbar fare, men understreket at det er en «reell risiko for at det vil oppstå en kjemisk reaksjon som fører til en brann og/eller eksplosjon på anlegget».