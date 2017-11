Catalonias ekspresident Carles Puigdemont har overgitt seg til belgisk politi

Saken oppdateres.

De fem møtte, sammen med sine advokater, opp på politihovedkvarteret i Brussel, og ikke i justispalasset, slik det var ventet. Dermed unngikk de ventende mediene, ifølge den spanske avisen El Pais.

Puigdemont og de fire avsatte regionministrene flyktet mandag til Belgia etter å ha blitt fjernet fra makten av spanske myndigheter. Den spanske dommeren Carmen Lamela utstedte fredag kveld arrestordre mot de fem.

Puigdemont tvitret lørdag at han vil «samarbeide fullt ut med belgisk påtalemyndighet etter at Spania utstedte europeisk arrestordre». Men Puigdemonts advokat Paul Bekaert har tidligere sagt at planen er å kjempe mot utlevering til Spania og samtidig unngå å søke politisk asyl i Belgia. Bekaert er tidligere kjent for å ha bistått baskiske separatister i rettsapparatet.

Eksperter som nyhetsbyrået AP har snakket med, anslår at det kan ta opp til to måneder fra pågripelse til utlevering, medregnet eventuelle anker, før Puigdemont kan bli sendt til Spania.

Det vil være nok tid for Puigdemont til å kunne påvirke og muligens også delta, selv om han er i Belgia, i regionvalget som spanske myndigheter har varslet i Catalonia 21. desember.

Det katalanske separatistpartiet PDeCAT uttaler at det ønsker den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont som kandidat i regionvalget i desember.

– Vi ønsker at president Puigdemont skal være den personen som skal lede vår store offensiv ved stemmeurnene 21. desember, uttalte partiets talskvinne Marta Pascal på et partimøte i Barcelona søndag ettermiddag.