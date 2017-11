NTNU arrangerer konferanse i Brussel onsdag

Jeg må med tristhet konstatere at jeg i kirka har blitt klemt «akkurat litt for lenge»

Onsdag samles akademikere, nåværende og tidligere studenter ved NTNU og andre på Hotel Renaissance i Brussel. Målet er å styrke det internasjonale nettverket av tidligere NTNU-studenter, NTNU Alumni. Konferansen skjer i forbindelse med den offisielle åpningen av NTNU Alumnis europeiske avdeling.

Konferansen vil diskutere EUs nye rammeprogram for forskning og utvikling, med hovedvekt på framtidige prioriteringer innenfor fagområdene hav, energi, helse og bærekraft.

NTNU ønsker også en dialog om hvordan man kan styrke samarbeidet mellom universitetet og næringslivet i Europa.

Den første delen av konferansen vil dreie seg om NTNU Alumni, og den andre om EUs nye rammeprogram (FP9). Konferansen avsluttes av en paneldebatt.

Visjoner for Europa

Leder av NTNUs kontor i Brussel Massimo Busuoli assisterer nettverket i etableringen av sin europeiske avdeling. Han skal lede debatten på konferansen, der blant annet NTNU-rektor Gunnar Bovim sitter i panelet.

- Det kanskje mest interessante som skal foregå er at vi skal jobbe fram forslag til konkrete visjoner for Europas fremtid. Eksempler på slike visjoner kan være mål for reduksjon av plastavfall i havet, reduksjon av kreft eller mål for distribusjon av bestemte miljøvennlige løsninger, men hva det blir vet vi ikke ennå. Visjonene skal fungere som utgangspunkt for hva Europa skal bruke pengene sine på, og de skal være oppnåelige innen et definert tidspunkt, sier Busuoli.

Flere avdelinger under etablering

Etter åpningen av den europeiske avdelingen skal nettverket av tidligere NTNU-studenter åpne avdelinger i først Kina, deretter Ghana rundt årsskiftet og senere Brasil.

– NTNU er Norges største universitet, og vi har også et av Nordens største baser over tidligere studenter som ønsker å holde kontakten med universitet de studerte ved. Både studenter og tidligere studenter er de beste ambassadørene vi har, og mange ønsker å bidra til at NTNU og Trondheim skal være en teknologisk og vitenskapelig klippe, sier leder av NTNU Alumni Sissel Myrold.

Det er nesten 300 påmeldte, og cirka 100 av dem er tidligere studenter ved NTNU. Det er cirka 50 av de påmeldte som i dag jobber ved NTNU. Det kommer deltagere fra over 19 ulike land.

– Vi arrangerte en lignende konferanse i fjor, og da hadde vi deltagere fra 11 ulike land. I år har vi doblet antall deltagere. Målet vårt med konferansen er å bli mer synlig i Europa, knytte bånd til viktige aktører i Brussel og utforske hvordan NTNU kan samarbeide tettere med nærings- og samfunnsliv i Europa gjennom tidligere studenter, sier Myrold.

