To elever døde da bil kjørte inn i klasserom

Saken oppdateres.

– Vi ser ikke på dette som en villet handling, sier visepolitimester Stewart Smith i delstaten New South Wales.

Ulykken skjedde like etter skolestart tirsdag. Bilen, som ble kjørt av en 52 år gammel kvinne, kjørte inn i en skolebygning.

– Ulykken førte til at fem barn ble sendt til sykehus i all hast. To av barna, to gutter, er døde, opplyser Smith.

Guttene som mistet livet, var begge åtte år gamle. Det var 24 barn i klasserommet da ulykken skjedde.

TV-kanalen ABC har fått opplysninger om at kvinnen hadde levert barn på den samme skolen. Politiet ha rutinemessig tatt prøver for å undersøke om kvinnen var påvirket av alkohol eller rusmidler.