Takket nei til russisk dametilbud til Trump

Saken oppdateres.

Hendelsen fant sted i 2013, flere år før Trump kastet seg inn i politikken, i forbindelse med arrangementet Miss Univers. En russisk deltaker på et planleggingsmøte tilbød seg å «sende fem kvinner» til Trumps hotellrom, melder NBC. To kilder som var til stede da Trumps mangeårige livvakt forklarte seg i en lukket høring i Kongressen, sier Schiller oppfattet det hele som en spøk. Han svarte umiddelbart at «vi driver ikke med sånt».

Schillers forklaring kom da han på det sterkeste avviste påstander om at Trump hadde kontakt med prostituerte på den aktuelle turen. Historien om den angivelige kontakten dukket opp i en rapport skrevet om Trump av en tidligere tjenestemann i britisk etterretning og betalt av Demokratene. Briten mente russerne satt på kompromitterende materiale som kunne brukes til å utpresse Trump i hans nye rolle som USAs president.

Gikk til sengs alene

Da Schiller fikk høre hva som sto i rapporten, var hans første reaksjonen at «dette er noe sprøyt».

Samme kveld som Schiller avviste tilbudet, fortalte han om det til Trump mens sistnevnte var på vei til hotellrommet sitt. Han forklarer videre at de lo av det hele og at Trump deretter gikk og la seg alene. Schiller holdt vakt utenfor døren en stund før han selv gikk til sengs. Selv om han ikke holdt vakt hele natten, sier han ifølge NBCs kilder at han var overbevist om at det ikke skjedde noe mer.

Advokat forferdet

Stuart Sears, en advokat som jobber for Schiller, sier til CNN at han og hans klient er forferdet over at det lekkes opplysninger som er gitt i fortrolighet i et lukket komitémøte.

– Det er forstemmende at en komité som gransker lekkasjer – formodentlig i offentlighetens interesse – selv lekker og kompromitterer et velvillig vitne som Schiller, sier Sears. Han ber komitélederen og nestlederen granske medlemmene for å finne ut hvem som lekker «misvisende versjoner» av det som blir forklart.