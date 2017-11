Tre skutt og drept i California

De svettet for kreftsaken - havnet på landets toppliste

Saken oppdateres.

Skyteepisoden fant sted i et lite samfunn utenfor Red Bluff, som er en småby i Tehama County nord for Sacramento.

Det lokale mediet Record Searchlight melder at minst tre mennesker ble drept og to barn såret i skytingen, som startet like etter klokka 8 lokal tid.

– Flere skudd ble avfyrt i Rancho Tehama, med flere ofre, sier en ikke navngitt polititjenestemann i Tehama County til nettstedet.

Han sier han har blitt fortalt at den antatte gjerningspersonen ble drept av politiet. Barn fra Rancho Tehama Elementary School har blitt brakt til et trygt sted, opplyser kilden videre. Det er uklart om skytingen fant sted i eller ved skolen.