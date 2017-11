Zimbabwes regjeringsparti melder at Mugabe er pågrepet

Lars Von Triers Zentropa under etterforskning for seksuelle overgrep

Det er foreløpig ikke klart hvor Mugabe (93) og familien hans befinner seg.

Soldater og pansrede kjøretøy var onsdag morgen utplassert ved blant annet nasjonalforsamlingen, kontorene til regjeringspartiet ZANU-PF og TV-huset i hovedstaden Harare. I løpet av natten ble det meldt om både skyting og eksplosjoner.

– Det er noenlunde fredelig akkurat nå, sier Tim Whyte, generalsekretær i den danske hjelpeorganisasjonen Mellemfolkeligt Samvirke, til nyhetsbyrået Ritzau. Han opplyser også at det er mulig å bevege seg rundt i byen.

– Intet kupp

Militæret tok i løpet av natten kontroll over den statlige fjernsynskanalen hvorpå en talsmann leste opp en uttalelse der det blir avvist at det er snakk om et kupp.

– Vi ønsker å forsikre nasjonen om at hans eksellense presidenten og hans familie er i god behold og at deres sikkerhet er garantert, sa generalmajor Sibusiso Moyo.

Han forsikret om at det er «kriminelle» i Mugabes krets, ikke Mugabe selv, som er målet for operasjonen, og at situasjonen vil bringes tilbake til normalen så snart oppdraget er fullført

Han ba også sikkerhetsstyrkene om å samarbeide «for landets beste» og advarte om at enhver provokasjon vil bli møtt med en «passende reaksjon».

Rolig i Harare

Også på regjeringspartiets Twitter-konto blir det meldt at Mugabe er pågrepet. Beskrivelsene av nattens hendelser er i tråd med militærets versjon.

– Det var ikke noe kupp, bare en ublodig overgang der korrupte og uærlige personer ble pågrepet, og en eldre mann som er blitt utnyttet av sin kone, ble pågrepet. De få smellene som ble hørt, var fra skurkene som ikke ville la seg arrestere, men de er nå pågrepet, heter det i en av flere Twitter-meldinger fra ZANU-PF onsdag morgen.

Den eldre mannen er etter alt å dømme Mugabe, som skal ha ønsket at kona Grace (52) som sin etterfølger. Det er imidlertid ikke kjent hvem som har kontroll over Twitter-kontoen.

– Mugabe eier ikke landet

– Verken Zimbabwe eller ZANU er eid av Mugabe og hans kone. I dag begynner en ny æra og kamerat Mnangagwa vil hjelpe oss å få et bedre Zimbabwe, heter det i en annen melding på partiets Twitter-konto.

Emmerson Mnangagwa er visepresidenten som i forrige uke fikk sparken av Mugabe, og som deretter dro i eksil sammen med sin familie. Han har sterk støtte i militæret, og avsettelsen har tilsynelatende provosert landets forsvarssjef Constantino Chiwenga, som mandag varslet at militæret «ikke vil nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon».

Mugabe har hatt makten i Zimbabwe siden landet ble uavhengig fra kolonimakten Storbritannia i 1980. Militæret har i alle år vært hans viktigste støttespiller, men nå ser hans stilling ut til å være sterkt svekket.

Hørte skudd

Ryktene om et militærkupp begynte å svirre tirsdag kveld etter at det ble observert en kolonne med stridsvogner og andre militære kjøretøy i utkanten av Harare.

Det er også blitt meldt at landets finansminister Ignatius Chombo er blant flere pågrepne, men dette er ikke bekreftet.

Ved 2-tiden natt til onsdag ble det hørt 30–40 skudd ved Mugabes hjem i forstaden Borrowdale.

Et par timer tidligere opplyste flere medier at det var hørt tre eksplosjoner i hovedstaden Harare, i nærheten av universitetet i Zimbabwe.