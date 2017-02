Inngår ny kystvakt-avtale med Russland

Avtaleinngåelsen skjer til tross for den svært spente situasjonen mellom Nato og Russland.

Pressekontakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet opplyser at avtalen etter planen blir signert i New London, i Connecticut i USA. Det skal etter planen skje klokken fire fredag ettermiddag norsk tid.

Nektet russerne innreise

Avtalen var egentlig fremforhandlet og skulle ha blitt signert i fjor. Da ble samarbeidet utsatt fordi den canadiske regjeringen nektet russiske representanter innreise på grunn av den russiske involveringen i Ukraina, skriver Canadian Press . De siterer kilder på at avgjørelsen skapte stor irritasjon fra de andre allierte mot den canadiske regjeringen.

- Hvordan ser Forsvarsdepartementet på å inngå en slik avtale i lys av den spente situasjonen i Europa?

- Det arktiske kystvaktforumet er et godt initiativ for å sikre stabilitet, trygghet for dem som arbeider og oppholder seg på sjøen, vern av miljøet og en bærekraftig forvaltning av ressursene i arktiske områder. På samme måte som Norge viderefører kystvaktsamarbeidet med Russland ønsker vi også å videreføre det flernasjonale Kystvaktsamarbeidet hvor Russland inngår, dette dreier seg om tema som lete- og redningsaksjoner, miljøvern og ressurskontroll, skriver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet i en e-post til Adresseavisen.

Kan øve sammen

Nå er det er sjefen for den norske Kystvakten, flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness som skal signere avtalen på vegne av Norge. Det er skjer under et møte arrangert av den amerikanske kystvakten. Hele hensikten med møtet er at sjefene for kystvaktene i de åtte arktiske nasjonene skal konstituere Arktisk kystvaktforum. Gjennom blant annet årlige møter skal dette sørge for diskusjonsutveksling av praktisk informasjon og erfaring for kystvaktfunksjoner i de arktiske områdene, blant annet kan tema som navigasjonssikkerhet og håndtering av nødssituasjoner diskuteres, skriver Gjemble.

Sjef for den amerikanske kystvakten, Admiral Paul Zukunft opplyser ifølge Canadian Press at en felles kystvaktøvelse kan skje allerede neste år.

Åpner for flere

Den norske regjeringen og Forsvaret har også tidligere signalisert klart at kystvaktsamarbeidet i Nordområdene bør videreføres som før til tross for den spente situasjonen med Russland. Det nye samarbeidet er helt uavhengig av andre allianser og samarbeidsavtaler, og skal ikke omhandle sikkerhetsspørsmål.

Canadian Press trekker likevel frem at det vil være et viktig møtepunkt for offiserer fra ulike nasjoner i den spesielt spente situasjonen. Etter planen skal de åtte nasjonene møtes årlig for å diskutere samarbeidet.

- Fra norsk side er vi også åpne for at land utenom de åtte arktiske nasjonene kan delta i dette samarbeidet i fremtiden, skriver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.