Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 19. mai 2017.

Saken oppdateres.

Byneset kirke:

 Kristine Haug kl 11.00

Mikal Berg kl 13.00

Lade kirke:

 Håkon Albert Hammervik kl 11.00

Lademoen kapell:

 Hans Johansen kl 11.00

Ranheim kirke:

 Edel Karin Venås kl 11.00

Strinda kirke:

 Per Johansen kl 13.00

Tiller kirke:

 Unni Tove Grytbakk kl 13.00

Børsa kirke:

 Liv Karen Aalhus kl 11.00

Berkåk kirke:

 Amund Joar Andersen kl 13.00

Hegvik kirke:

 Jens Adolf Solem kl 11.00

Klæbu kirke:

 Anne Kristin Karlsen kl 11.00

Lensvik kirke:

 Bernt Tore Tøndel kl 12.00

Malvik kirke:

 Kari Vikaunet kl 13.00

Rennebu kirke:

 Anne T. Hoel kl 11.00

Rissa kirke:

 Sverre Svean kl 13.00

Sletta kirke:

 Ella Marie Hansen kl 12.00

Soknedal kirke:

 Borghild Haanshus kl 10.30

Værnes kirke:

 Arne Nordback kl 13.00

Åfjord kirke:

 Arne Nikolai Staven kl 11.00

Les minneordene her

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