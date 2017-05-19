Dette er dagens begravelser og bisettelser

Saken oppdateres.
Byneset kirke:
Kristine Haug kl 11.00
Mikal Berg kl 13.00
Lade kirke:
Håkon Albert Hammervik kl 11.00
Lademoen kapell:
Hans Johansen kl 11.00
Ranheim kirke:
Edel Karin Venås kl 11.00
Strinda kirke:
Per Johansen kl 13.00
Tiller kirke:
Unni Tove Grytbakk kl 13.00
Børsa kirke:
Liv Karen Aalhus kl 11.00
Berkåk kirke:
Amund Joar Andersen kl 13.00
Hegvik kirke:
Jens Adolf Solem kl 11.00
Klæbu kirke:
Anne Kristin Karlsen kl 11.00
Lensvik kirke:
Bernt Tore Tøndel kl 12.00
Malvik kirke:
Kari Vikaunet kl 13.00
Rennebu kirke:
Anne T. Hoel kl 11.00
Rissa kirke:
Sverre Svean kl 13.00
Sletta kirke:
Ella Marie Hansen kl 12.00
Soknedal kirke:
Borghild Haanshus kl 10.30
Værnes kirke:
Arne Nordback kl 13.00
Åfjord kirke:
Arne Nikolai Staven kl 11.00