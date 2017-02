Drivende godt om tyvfiske

- Husker du de to fiskefartøyene som ble etterlyst av Interpol?

- Tja …

- Hva var det egentlig som skjedde?

Denne fundamentale nysgjerrigheten, grunnleggende for all journalistikk, var utgangspunktet for Engdal og Sæters jakt på skippere med munnkurv, sjømenn på slavekontrakter, fiskemeglere i gråsonen, og til syvende og sist, skruppelløs mafia. Jakten tok dem verdenshavene rundt, fra Antarktis til Singapore, Spania til Guineabukta.

Med som referansepunkt og samtalepartner er Peter Hammerstedt, kapteinen på et av Paul Watsons Sea Shepherd- skip, som har viet livet til kamp mot piratene som plyndrer naturressursene, og art for art, utryddet livet i havet.

Peter Hammerstedt har en liste over verstinger. Blant dem er lørja Thunder.

Hun har skiftet navn mange ganger siden hun skled ut som Vesturvon fra Hatlø Mekaniske Verksted i Ulsteinvik, i 1969. Etter 17 år som torskefisker på Grønlandsbankene, ble hun omdøpt til Arctic Ranger, og fikk Hull som hjemmehavn.

Engdal og Sæters beretning om illegalt fiske er fortalt mot et bakteppe av det lovlige fisket som gjennom århundrene har tømt havene, og gjort moderne tyvfiske attraktivt. Hull var i glansdagene et rent Mekka for sjømenn på landlov, for byen var rik og pengene fløt slik de bare gjør det når verden tror at ressursene er utømmelige. Nå er det tomt. Hull er fattig. Fiskerne leter etter nye jaktmarker.

Blant verdens mest lønnsomme jaktmarker er iskanten i Antarktis. Her beiter patagonisk tannfisk. Tilberedt på den rette måten sender den gourmeter til himmels. Fangsten selges derfor for astronomiske summer og under de mest oppfinnsomme betegnelser for å omgå lovverket.

I fremste linje av en kriminell fiskeflåte befant altså Thunder seg. Det var inntil skipet ble senket, og forsikringssummen hevet.

Forfatterne har begått en strålende etterforskning, alliert seg med gode kilder, og til og med fått involverte i tale.

«Jakten på Thunder» er spennende som en thriller, og gir god innsikt i en flik av den sorte økonomien som systematisk utpiner vår klode.

Anmeldt av FARTEIN HORGAR