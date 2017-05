Terror i Allahs navn

Serverer rett og slett mange av de beste råvarene Norge har å by på

Saken oppdateres.

Verden har de siste årene vært utsatt for en rekke terroraksjoner, hvorav mange har vært utført av radikaliserte islamister. Carl Schiøtz Wibye var ambassadør i Saudi-Arabia fra 2009 til 2014, landet hvor wahabismen, en fundamentalistisk retning av islam, har sitt opphav.

LES OGSÅ: Punkete knallroman fra Ukraina

Wahabismen oppsto på 1700-tallet, og ble skapt av Muhammed ibn Abdul Wahab. Han mente at muslimene hadde vendt seg bort fra den sanne tro, at de var frafalne, og de som ikke sluttet seg fullt og helt til hans tro kunne drepes.

Han inngikk allianse med Mohammed Saud, en av forfedrene til den saudiske kongefamilien, og lovet ham støtte hvis Saud brukte makten sin til å støtte wahabismens utbredelse. Siden har disse partene vært i allianse, og Saudi-Arabia har støttet bygging av moskeer som forkynner denne utgaven av islam i svært mange land. At dette har hatt svært uheldige konsekvenser for verden er det ingen tvil om. Femten av nitten terrorister i angrepet mot tvillingtårnene i 2001 var fra Saudi-Arabia.

LES OGSÅ: Krigens sanne helvete

Wibye forteller godt og med engasjement, spesielt om wahabismens historiske opprinnelse og framvekst, og ikke minst de uløselige båndene til Saudi-Arabias kongefamilie.

Men boken har sine svakheter, man kan blant annet savne mer refleksjoner rundt Wibyes egen rolle som ambassadør i landet, og Norges forhold til denne oljestormakten. Når det kommer til den terroren vi opplever i dag, fra radikaliserte islamister, er det liten tvil om at islam som religion, spesielt de fundamentalistiske delene av den, spiller en stor rolle. Dette er en bit av puslespillet. Når det gjelder Vestens rolle i Gulfkrigen og invasjonen av Irak, og at mange av terroristene ofte har dyptgående personlige problemer, går han dessverre ikke like grundig til verks.

LES OGSÅ: En hjerteskjærende krimroman

Innsigelser til tross, «Terrorens Rike» er likevel en både viktig og leseverdig bok.

Anmeldt av ØRJAN GREIFF JOHNSEN