- Det er ikke håpløst for noen!

Hva sitter du og venter på?

- Jeg satte meg egentlig for å ringe til litt forskjellige folk. Men det som fikk meg til å sette meg her, var at det gløttet til med sol. For solen har jeg ikke sett på en stund. Ikke siden før helga, tror jeg.

Hvordan blir du når du får for lite sol?

- Jeg synes jeg merker at jeg blir litt trøttere av mangel på D-vitamin. Når sola rett og slett ikke skinner. Så jeg har fått en gratis pakke med D-vitamin nå, fra et eller annet selskap som delte ut det til det norske folk. For vi har visst for lite D-vitamin i landet her.

Åja. Det er kanskje ikke så rart når det er så lite sol?

- Nei, ikke sant.

Men nå kom den endelig - og da så du ditt snitt?

- Ja, da trenger jeg ikke å ta de D-vitaminene i dag.

Nei, jeg synes du ser kvikkere ut allerede!

- Så bra! Det er godt å høre.

Du, hva har du oppe i kofferten din?

- Det er en bratsj.

En bratsj!

- Ja, det er et strykeinstrument.

En litt stor fiolin, ikke sant?

- Stemmer. Du har koll på det?

Det er å ta i. Men du spiller på den da, veintle?

- Ja. Jeg har vært og hatt prøve med Trondheimsolistene i dag. Inne i kammerhallen i Olavshallen. Kom derfra og satte meg her på benken.

Flere benkeprater finner du her .

Så det er jobben din, rett og slett?

- Ja, en av flere. Jeg gjør mye forskjellig. Men jeg er hovedsakelig utdannet musiker. Og pedagog.

Musikkpedagog?

- Ja. Musikkpedagog, kan du si. Noen anser seg som instrumentalpedagoger, ikke sant. Fordi de underviser hovedsakelig på instrumentet sitt, og er utdannet lærer på det. Men musikk spenner jo over mange fagfelt, egentlig. Mange forskjellige musikkunstfag.

Kan du utdype. Litt?

- Nå gikk jeg jo litt i dybden allerede, utover bare musikkpedagogbegrepet. Men jeg kan undervise i for eksempel hørelære. Eller musikkteori.

Hva er hørelære?

- Det handler om hvordan man hører og oppfatter oppbyggingen i musikken. Ikke nødvendigvis bare musikk heller. Det kan være segmenter. Rytme, for eksempel, er en del av hørelæren. En del av matematikken som ligger inne i musikken.

Hvilken skala, for eksempel?

- Jaja, det hører også med. Alt.

Komplekst!

- Ja. Gehør. Det å høre hva du skal spille inne i hodet uten å synge det, er også et aspekt ved hørelære.

Kan man trene opp gehøret?

- Ja, man kan trene det opp. Man kan være født med bra gehør, men for de aller fleste gjelder det å holde det ved like. Det er rett og slett en ferdighet som kan tilegnes.

Er det noen det er helt håpløst for?

- Nei. Det er ikke håpløst for noen. Noen føler det er håpløst. Og fremstår håpløse, fordi de ikke har trua sjøl. Men det handler om å ha en kobling rett og slett, mellom hode og muskulatur, som må være på plass. Det er som fotball, ikke sant. Hjernen. Du ser for deg, visualiserer at ballen skal i mål, via den og den spilleren, ikke sant. Sånne ting. Du må også kunne visualisere at den tonen, den skal jeg spille. Eller synge.

Det er øving, rett og slett?

- Ja. En sånn indre koordinasjon.

Det er godt å høre at det ikke er håpløst for noen.

- Det er absolutt ikke håpløst for noen.

Hvor gammel er du, egentlig?

- Tjuesju. Men jeg er ikke ferdig utdannet bratsjist. Jeg har bachelor, og nå holder jeg på

å ta en master i kunstfagdidaktikk.

Spiller du jevnlig, sammen TSO?

- Nei, nå har jeg vært mer aktiv på musikkfronten etter jul, altså. Men jeg spiller flere instrument. Bratsjen har fått hvilt seg litt en stund, jeg har spilt veldig mye fele. Jeg er folkemusiker og har undervist mye på fele. Det er ikke like mange bratsjelever i kulturskolen og på videregående. Men nå får bratsjen være fremme litt.

Og folkemusikk?

- Ja. Bestefaren min var folkemusikeren Arne Viken. Han regnes for å være fra Mo i Rana, men han var født og oppvokst i Jølster.

Du holder gamle tradisjoner i hevd?

- Ja, jeg og broren min prøver å gjøre det. Plukker opp litt slåtter etter ham, og spiller i bryllup.

Hva ligger ditt hjerte nærmest? Barokken eller folkemusikken?

- Folkemusikken, men instrumentet bratsj, tror jeg vi kan si.

Kan man spille hardingslåtter på bratsj?

- Absolutt. Du har riktignok ulike «stiller» på flatfela og hardingfela, for eksempel. Du skal være forsiktig med å stemme opp strengene på instrumentet du bruker til klassisk musikk, for da overstrammer du dem, og så blir de ødelagt. Det er litt skummelt. Men du kan jo sette på et par gamle strenger.

Så allsidig!

- Jeg prøver å være det. Det er derfor jeg tar litt annen utdanning, så jeg kan stå på flere bein.

Du er fra Trondheim?

- Ja.

Hvor er du på vei?

- Nå må jeg komme meg inn, fordi regnet kom. Jeg har kjøpt leilighet borte på Lerkendal sammen med samboeren.

Der skal det bli studio?

- Vi har en kjeller med potensial. Det er en av tankene. At vi skal kunne opprette et lokale det går an å stå og spille i.

Da skal du få komme deg i ly for regnet!

- Takk for det - ha det bra!