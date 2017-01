Uaktuelt med travbane innenfor «grønn strek»

Travsporten trenger et nytt regionanlegg etter salget av Leangen, og diskusjonen går høyt. Forslaget fra Høyre om å utrede Skjetlein som et nytt alternativ, bør imidlertid legges i skuffen. Det må gå an å finne en løsning som ikke beslaglegger dyrkajord og som samtidig er akseptabel for travsporten.

Midt-Norge Travforbund har solgt Leangen travbane til Ivar Koteng og brødrene Anton og Erling Jenssen. I et byutviklingsperspektiv er det fornuftig at dette sentrale arealet blir brukt til boligformål, selv om salget er svært omstridt i travmiljøet. I november ble handelen kjent gyldig av voldgiftsretten . Nå handler det først og fremst om hvor den nye travbanen skal ligge. Stedsvalget diskuteres like heftig som selve salget, og det er ikke enkelt å finne et problemfritt alternativ som også tilfredsstiller Rikstotos krav om at en ny arena skal styrke interessen for travsporten og spillvirksomheten i regionen - og samtidig være uten økonomisk risiko.

Egentlig har travfolket vedtatt at det skal bygges en ny travbane i Klæbu, men avstemmingen var så uryddig at den i ettertid ble annullert. Fortsatt er Klæbu det mest realistiske alternativet, selv om det er sådd berettiget tvil om hvorvidt beliggenheten er god nok til å opprettholde publikumsinteressen. Klimautslipp er også blitt tema, på grunn av forbruket av myr. Andre alternativer som har vært lansert, er Malvik, Melhus og Orkdal. Også i Melhus vil en ny travarena legge beslag på jordbruksareal.

Beslutningen er vanskelig, og stedsvalget er viktig, først og fremst for travsporten som står sterkt i Trøndelag, men det har også samfunnsmessig betydning. Først etter at Midt-Norge Travforbund har bestemt seg for hvor de vil bygge den nye arenaen, og etter at dette er godkjent av Travselskapet og Norsk Rikstoto, er det opp til reguleringsmyndighetene å godkjenne arealbruken.

Det kan se ut til at Arbeiderpartiet og deres allierte, delvis som en gest overfor Trondheims nye partner, allerede har bestemt seg for at Klæbu er å foretrekke. De er kanskje vel tidlig ute, men samtidig er det ryddig og nødvendig å fastslå at det ferske vedtaket om «grønn strek» faktisk gjelder som beskyttelse av det som er igjen av matjord i Trondheim. Derfor er det unødvendig å utrede Skjetlein-alternativet.